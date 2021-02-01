Поцупила з сім'ї: колишня кохана чоловіка Памели Андерсон розповіла правду про їхній роман

Памела Андерсон минулого тижня підірвала мережу відразу двома гучними подіями. По-перше, вона заявила про свій твердий намір піти з соцмереж назавжди. За словами актриси і моделі, "вона знайшла своє місце у житті", і їй більше не цікаво доводити що-небудь. Слідом за цим вона продемонструвала, що саме вона мала на увазі. 53-річна зірка несподівано повідомила світові, що в переддень Різдва вийшла заміж за свого охоронця - 40-річного Дена Хейхерста.

За словами Памели, вони познайомилася на початку минулого року і буквально втратили голову від кохання. Але тепер у цій історії з'явився третій персонаж - колишня кохана Дена, яка розповіла свою версію того, що сталося.

Кері - цивільна дружина Дена, з яким вона прожила останні 5 років, заявила: Памела нахабним чином зруйнувала її сім'ю. За словами жінки, роман Памели і Дена почався ще тоді, коли вони були разом.

Памела з новим чоловіком (фото: Telegram-канал "Тільки нікому")

Спочатку Ден влаштувався до Памели будівельником і був невисокої думки про характер Андерсон, називаючи її "божевільною і вимогливою". Кері просила чоловіка піти від Памели, але той запевнив її, що не варто, адже нарешті їх грошові проблеми закінчилися.

Але потім у світі почалася пандемія, і Ден був змушений залишитися в будинку Памели. Поступово Ден став віддалятися від Кері і зближуватися з Андерсон, яка вже підвищила його до свого охоронця. В результаті чоловік сказав коханій, що йому треба час, щоб розібратися в собі. У липні ж остаточно пішов з сім'ї, де вони разом виховували трьох дітей від попередніх шлюбів.

За словами Кері, пара тільки те і робить, що "сидить вдома і випиває". А ще Памела робить новому чоловікові дорогі подарунки, включаючи човен, який Ден вже двічі розбивав (як і машину самої "рятівниці Малібу"). Кері впевнена, що новий шлюб Памели не триватиме довго, як і її попередні заміжжя.

Нагадаємо, у Памели Андерсон є двоє дітей від попередніх шлюбів, які пішли по стопах мами.