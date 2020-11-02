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Побачимо вас у суперфіналі: Кухар визначила фаворита "Танців з зірками"

Новость на русском → Понеділок 02 листопада 2020 12:04
Побачимо вас у суперфіналі: Кухар визначила фаворита "Танців з зірками" Надія Мейхер і Макс Леонов (фото: instagram.com/tanci1plus1)
Автор: Світлана Мащенко

На "Танцях з зірками" визначився один з претендентів на суперфінал

"Танці з зірками" в 10 ефірі 1 листопада показали неймовірне містичне шоу, адже пари танцювали на наступний день після Хеллоуїна. Цього разу Надія Мейхер виступала з партнером Санти Дімопулос - Максом Леоновим. І екс-"ВІА Грі" вдалося нарешті показати "клас" після низки невдач.

Віденський вальс Наді і Макса, які перевтілились у графа Дракулу і його кохану, захопив суддів. І навіть Катерина Кухар, яка зазвичай усіх критикує, похвалила пару.

Глядачі невпинно скандували "Браво!" танцю Надії Мейхер і Макса Леонова.

Пара отримала найвищу кількість балів (118) і піднялася вгору турнірної таблиці.

Влад Яма назвав вальс професіональним, а Катерина Кухар назвала танець найкращим.

"Це був найкращий вальс цього сезону, - сказала Кухар. у нас з'явилася надія, що ми побачимо вас у суперфіналі".

Крім того, прима-балерина порадила Мейхер бути обережніше з емоціями і іноді стримуватися.

Надія Мейхер і Макс Леонов, віденський вальс (відео: YouTube/Танці з зірками)

А ось у попередньому ефірі Катерина Кухар підділа Мейхер, сказавши, що у неї "занадто багато ротової міміки".

Раніше ми писали, що Ольга Фреймут перевтілилася в "відьму" і показала найкращий танець на проекті. Але це не врятувало телеведучу від вильоту.

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