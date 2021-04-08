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Вузькі джинси і яскравий принт: Ешлі Грем показала ефектний образ на вечір

Новость на русском → США, Четвер 08 квітня 2021 22:24
Вузькі джинси і яскравий принт: Ешлі Грем показала ефектний образ на вечір Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Ешлі Грем і Джастін Ервін разом вже більше 12 років, у минулому році на світ з'явився їхній первісток Айзек. Але це не заважає моделі і фотографу влаштовувати собі романтичні вечері.

У своєму блозі, що вона активно веде, модель продемонструвала новий образ, який створила саме для такої зустрічі.

Ешлі одягла вузькі джинси, які підкреслили її помітно більш струнку фігуру, а також укорочену сорочку з широкими рукавами і яскравим тропічним принтом, яку вона кокетливо зав'язала вузлом на талії. Доповнили аутфіт пишнотілої красуні босоніжки на високих підборах, чорна сумочка невеликого розміру, а ще - маса золотих ланцюгів і підвісок. Не обійшлося і без вічно модних сережок-кілець. Дівчина зібрала волосся в пучок і зробила легкий макіяж.

Вузькі джинси і яскравий принт: Ешлі Грем показала ефектний образ на вечірВузькі джинси і яскравий принт: Ешлі Грем показала ефектний образ на вечірВузькі джинси і яскравий принт: Ешлі Грем показала ефектний образ на вечір

Ешлі Грем вирушила на побачення з чоловіком (фото: instagram.com/ashleygraham)

Образ вийшов по-літньому яскравим і романтичним. Те що треба для побачень! До речі, Джастін під стать дружині вибрав білу футболку і брюки. Виглядали вони мило і гармонійно. Дитину, як видно, пара залишила на няньок.

Раніше Ешлі показала, що обожнює носити велосипедки, незважаючи на свої пишні форми.

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