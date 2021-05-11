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Не впізнати: 46-річний Леонардо Ді Капріо шокував мережу рідкісним фото у своєму Instagram

Новость на русском → Голлівуд, Вівторок 11 травня 2021 21:17
Не впізнати: 46-річний Леонардо Ді Капріо шокував мережу рідкісним фото у своєму Instagram Леонардо Ді Капріо (фото: Getty Images)
Автор: Lite

Незважаючи на те що Леонардо Ді Капріо дуже популярний в мережі Instagram: на нього підписано понад 48 мільйонів чоловік, він рідко показує свої фото. Тому нове з них стало справжнім сюрпризом. Причому фанати ледь впізнали голлівудського красеня.

Новий знімок Леонардо Ді Капріо присвячений роботі - актор показав кадр з чергового фільму зі своєю участю.

46-річний Леонардо Ді Капріо виклав фото, на якому зображений він сам і його партнерка по фільму. Цей кадр з нового фільму Мартіна Скорсезе Killers of the Flower Moon. Ді Капріо перевтілився для ролі, а тому впізнати його не так легко. Він помітно схуднув, збрив бороду, до того ж одягнений в стилізований під зйомки одяг. До слова, спочатку вихід картини був запланований на 2021-й, але через коронавірус його перенесли. І тепер дата релізу невідома.

Не впізнати: 46-річний Леонардо Ді Капріо шокував мережу рідкісним фото у своєму InstagramЛеонардо в новому фільмі (фото: instagram.com/leonardodicaprio)

Фанати засипали зірку численними коментарями: "Я не можу дочекатися", "О боже", "Так", "Виглядаєш, як завжди, відмінно", "О боже, нарешті ти виклав своє фото", "Якби бог дав мені одне бажання, я б хотів одного разу попрацювати з тобою", "Це буде дивно", - пишуть вони.

Раніше ми писали, що Леонардо і його молода кохана вирушили на спільний відпочинок.

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