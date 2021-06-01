ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Не впізнати! Кім Кардашьян кардинально змінила імідж

Новость на русском →
США, Вівторок 01 червня 2021 17:18
Не впізнати! Кім Кардашьян кардинально змінила імідж Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Кім Кардашьян обожнює стильні експерименти. І коли зірці набридає міняти образи і модні речі, вона йде далі. Свіжі відтінки волосся допомагають буквально перевтілитися в іншу людину.

Новий лук зірки - найкращий тому доказ.

Кім Кардашьян вже не раз експериментувала зі світлими відтінками. Вона фарбувала волосся в платиновий, золотистий і сріблястий блонд, робила мелірування і балаяж. А цього разу вибрала перловий блонд, який чудово поєднувався з відтінком її шкіри. Коріння майстер-колорист залишив темним, що допомогло зробити образ більш гармонійним.

Не впізнати! Кім Кардашьян кардинально змінила іміджНе впізнати! Кім Кардашьян кардинально змінила іміджКім Кардашьян в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім позує в сірих вбраннях своєї лінії: довгій сукні в підлогу, а також топі і легінсах. На додаток зірка підібрала мюлі на високих підборах. У підписі бізнесвумен поспішила додати, що ці фото були зробили давно. Так що в даний час Кім темноволоса. Але багато шанувальників буквально благають її повернутися до блонда, так їм припала до душі кардинальна зміна стилю Кім.

Раніше Кім показала стильний образ для розкішного вечірнього виходу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу красота прическа мода Кім Кардашян
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
День захисту дітей: красиві поздоровлення у віршах, прозі і листівках зі святом
День захисту дітей: красиві поздоровлення у віршах, прозі і листівках зі святом