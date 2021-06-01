Не впізнати! Кім Кардашьян кардинально змінила імідж

Кім Кардашьян обожнює стильні експерименти. І коли зірці набридає міняти образи і модні речі , вона йде далі. Свіжі відтінки волосся допомагають буквально перевтілитися в іншу людину.

Кім Кардашьян вже не раз експериментувала зі світлими відтінками. Вона фарбувала волосся в платиновий, золотистий і сріблястий блонд, робила мелірування і балаяж. А цього разу вибрала перловий блонд, який чудово поєднувався з відтінком її шкіри. Коріння майстер-колорист залишив темним, що допомогло зробити образ більш гармонійним.

Кім Кардашьян в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім позує в сірих вбраннях своєї лінії: довгій сукні в підлогу, а також топі і легінсах. На додаток зірка підібрала мюлі на високих підборах. У підписі бізнесвумен поспішила додати, що ці фото були зробили давно. Так що в даний час Кім темноволоса. Але багато шанувальників буквально благають її повернутися до блонда, так їм припала до душі кардинальна зміна стилю Кім.