ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Не впізнати! Після радикальних змін Мішину сплутали з Астаф'євою

Новость на русском → Вівторок 11 травня 2021 18:58
Не впізнати! Після радикальних змін Мішину сплутали з Астаф'євою Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Lite

Ксенія Мішина останнім часом радує шанувальників новинами. Так, вони перестали пережвать за стосунки актриси з Олександром Еллертом - пара разом і вони явно щасливі. Нещодавно закохані провели вікенд в Одесі у несподіваній компанії і розвіяли всі чутки про свій розрив. Тепер же екс-холостячка вразила підписників радикальною зміною образу.

Актриса запостила в Instagram кадри з нового яскравого фотосету.

Волосся актриси зібране і завите в дрібні локони. Погляд притягує яскравий макіяж - соковиті червоні губи, шіммерні блискучі тіні лілового відтінку, червоний манікюр і великі золоті прикраси: каблучки з дрібним розсипом каменів і звисаючі сережки.

"Чому ми так сильно боїмося змін? Тому що так працюють пастки нашого мозку... Страх - це просто пастка, щоб не ризикувати ... І, як я вже 100 разів переконалася, в більшості випадків він абсолютно ілюзорний! Хочете щось змінити? Міняйте! Зробіть щось інакше, по-новому! Всі рішення, настрої, почуття, дії залежать тільки від вас! Чи не прийде ніякої чарівник і не дозволить всі ваші проблеми! А знаєте чому? Тому що це чарівник - це ви!"- замотивувала і підбадьорила шанувальників актриса.

Не впізнати! Після радикальних змін Мішину сплутали з Астаф'євою

Не впізнати! Після радикальних змін Мішину сплутали з Астаф'євою

Ксенія перетворилася до невпізнання (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Фолловери замилувалися новим образом Ксенії і багато виявили схожість з Дашею Астаф'євою і порівняли знаменитість з легендарною Мерилін Монро.

  • Вас не впізнати, вау
  • Я одна подумала що це Даша Астаф'єва?
  • Ви на цьому фото на Астаф'єву схожі
  • Тю, я подумала, що це Даша Астаф'єва
  • Не впізнала, по першому фото подумала Булітко з "Дізель Шоу"
  • Дуже красива в будь-якому образі
  • Ну просто українська Мерелін Монро
  • Найнеймовірніша, дуже красиво, стильно і модно
  • Шикарний образ

Нагадаємо, що раніше Ксенія Мішина розсекретила таємний талант Олександра Еллерта.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Ксения Мишина Холостячка
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Степанов розповів про небезпеку індійського штаму COVID-19: вражає навіть шлунок
Степанов розповів про небезпеку індійського штаму COVID-19: вражає навіть шлунок