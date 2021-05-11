Не впізнати! Після радикальних змін Мішину сплутали з Астаф'євою
Ксенія Мішина останнім часом радує шанувальників новинами. Так, вони перестали пережвать за стосунки актриси з Олександром Еллертом - пара разом і вони явно щасливі. Нещодавно закохані провели вікенд в Одесі у несподіваній компанії і розвіяли всі чутки про свій розрив. Тепер же екс-холостячка вразила підписників радикальною зміною образу.
Актриса запостила в Instagram кадри з нового яскравого фотосету.
Волосся актриси зібране і завите в дрібні локони. Погляд притягує яскравий макіяж - соковиті червоні губи, шіммерні блискучі тіні лілового відтінку, червоний манікюр і великі золоті прикраси: каблучки з дрібним розсипом каменів і звисаючі сережки.
"Чому ми так сильно боїмося змін? Тому що так працюють пастки нашого мозку... Страх - це просто пастка, щоб не ризикувати ... І, як я вже 100 разів переконалася, в більшості випадків він абсолютно ілюзорний! Хочете щось змінити? Міняйте! Зробіть щось інакше, по-новому! Всі рішення, настрої, почуття, дії залежать тільки від вас! Чи не прийде ніякої чарівник і не дозволить всі ваші проблеми! А знаєте чому? Тому що це чарівник - це ви!"- замотивувала і підбадьорила шанувальників актриса.
Ксенія перетворилася до невпізнання (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Фолловери замилувалися новим образом Ксенії і багато виявили схожість з Дашею Астаф'євою і порівняли знаменитість з легендарною Мерилін Монро.
- Вас не впізнати, вау
- Я одна подумала що це Даша Астаф'єва?
- Ви на цьому фото на Астаф'єву схожі
- Тю, я подумала, що це Даша Астаф'єва
- Не впізнала, по першому фото подумала Булітко з "Дізель Шоу"
- Дуже красива в будь-якому образі
- Ну просто українська Мерелін Монро
- Найнеймовірніша, дуже красиво, стильно і модно
- Шикарний образ
Нагадаємо, що раніше Ксенія Мішина розсекретила таємний талант Олександра Еллерта.