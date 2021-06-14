Розлучення Вакарчука, прощання з Чапкісом та інші гучні новини тижня

Пішов з життя відомий хореограф Григорій Чапкіс

13 червня 2021 помер відомий танцюрист і хореограф Григорій Чапкіс. Про кончину Чапкіса в неділю ввечері повідомив його син за допомогою мережі Instagram. Останнім часом здоров'я маестро сильно похитнулося. До кінці грудня він потрапив в клініку з двостороннім запаленням легенів. Перед Новим роком Чапкіса виписали, але вже напередодні Різдва знову госпіталізували і направили в "Феофанію", де Чапкіс перебував до 12 січня. 9 лютого Григорій Миколайович знову опинився в реанімації через ускладнення після хвороби.

Григорій Чапкіс (фото: facebook.com/tanci1plus)

Незважаючи на це, Григорій до останніх днів залишався активним і намагався не випадати з професійної діяльності. Так, головний редактор журналу Viva! Іванна Слабошпицька розповіла в своем Facebook, що не так давно зустріла його в лікарні. "Він відпрошувався у лікарів відпустити його на пару годин на дитячий танцювальний конкурс, так як був членом журі:" Мене ж чекають. Я обіцяв, я повинен там бути сьогодні ". ... Закоханий в танець до останнього дня цього життя", - ділиться вона.

Вакарчук розлучився з дружиною після 20 років шлюбу

Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова вважалися однією з найміцніших і найбільш щасливих пар в українському шоу-бізнесі. Але, на жаль, після 20 років відносин цей союз розпався. Сумну новину сам музикант повідомив у своєму блозі, не називаючи причину. "Ляля і я завжди були, є і будемо близькими людьми. Я безмежно вдячний їй за понад двадцять років, ми пройшли разом. За любов, мудрість, за опору. Вдячний за нашу дочку Діану. Вдячний за все", - написав він.

Святослав Вакарчук з дружиною і дочкою Діаною (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Новина викликала бурхливий резонанс в мережі, свою думку почали висловлювати наближені до пари особистості. Наприклад, український поет і продюсер Євген Рибчинський написав пост, в якому натякнув: Святослав почав відносини з Лялею для розвитку своєї музичної кар'єри, і вона була його "першою великою перемогою". У своїй промові він також висловив повагу Лялі, яка була в тіні чоловіка весь цей час, роблячи з нього зірку і не спекулюючи на його імені. А завершив він висловлювання вельми двозначною реплікою, що "у Лялі є гідність. А у Вакарчука - все інше". Пост незабаром був видалений.

Холостяк і Анна Бодан розповіли гарячі подробиці їхнього життя

Переможниця проекту "Холостяк 11" і сам головний герой не втомлюються радувати фанатів подробицями свого життя. Причому останнім часом - найбільш "гарячими". Так, першим про свої побажання в ліжку почав відверті розмови Заливако. Він повідав, що вважає за краще експерименти і різноманітність в сексі, а найбільш небажаним для нього є секс звичайний.

Анна і Михайло живуть разом і щедро діляться деталями спільного життя (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Пізніше фактами з життя зі своїм обранцем розповіла і Ганна Богдан. Дівчина виклала в мережу об'ємний пост, в якому описала відразу 10 фактів з різних сфер: від побутових речей і звичок до планів на майбутнє і дітей. Правда, 4 з них виявилися неправдивими, і шанувальники легко вирахували, які.

Також раніше екс-"холостяк" розповів, як розподіляється бюджет в їх парі.

Каньє Уест здивував романом з Іриною Шейк

Не встигли влягтися пристрасті навколо розлучення Кім Кардашьян і Каньє Уеста, як репер дав новий привід говорити про себе. Свій 44-й день народження музикант відзначив у компанії однієї з найвідоміших моделей у світі - Ірини Шейк. 35-річна красуня вирушила з ним на південь Франції, а пізніше пара разом повернулася на приватному літаку.

Ірину Шейк і Каньє Уеста підозрюють у романі (фото: колаж РБК-Україна)

Незважаючи на те що від самих знаменитостей не надходило підтверджень, багато інсайдерів встигли розкрити подробиці передбачуваного роману. Так, Каньє вже не раз бував у Нью-Йорку, де зустрічався з Іриною. Взаємна симпатія, яка давно була між зірками, тепер стала справжнім потягом. Джерело запевняє, що модель і репер поки самі не можуть визначити свої почуття, але вирішили дати їм шанс.

За словами того ж інсайдера, Кім Кардашьян в курсі того, що відбувається. І навіть схвалює вибір колишнього чоловіка, тому що дуже поважає Шейк за її скритність і небажання виставляти особисте життя напоказ.