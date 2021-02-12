Вакарчук став котом і вразив українців новим відео: весняний настрій

Гурт "Океан Ельзи" і Святослав Вакарчук 12 лютого презентували нове відео на пісню #БезТебеМенеНема, який був анонсований кілька днів тому .

Цікаво, що це перший в історії ОЕ анімований кліп на пісню.

"Мабуть, це найтанцювальніший трек, який ми записували у своєму житті. Ми зробили несподіваний відеоряд і це перше відео "Океану Ельзи", для якого намалювали мультфільм. Режисерка, сценаристка та художниця Оксана Курмаз створила неймовірні образи! Головними героями стала парочка котиків з їх непростими, милими і дуже справжніми стосунками", - коментує Вакарчук.

Нова пісня Вакарчука і ОЕ #БезТебеМенеНема

Текст пісні #БезТебеМенеНема:

Десь там, де нас нема,

В минулому житті,

Я міг би жити там,

У власній простоті,

Але з'явилась ти

Назавжди, мов на мить,

І вже моя душа, мов у вогні кричить.

Чуєш?

Приспів:

Без тебе мене нема,

Без тебе мене нема,

Без тебе холодна ніч

І літо немов зима.

Я знаю все буде добре,

Історія не нова,

Та зараз ти не зі мною,

А без тебе мене нема .

Я міг би стати всім,

Блаженним чи пустим,

Я ліз би по горбам

У свій Єрусалим,

Але з'явилась ти

На мить, мов назавжди,

І хриплий голос мій

Кричить тобі: "не йди".

Чуєш?

Приспів.

У коментарях до відео українці залишають лише позитивні коментарі.

Я так цього чекала! Пiсня дуже гарна

Колаборація ОЕ і котиків - то якраз те, що мені треба було, хоча я не здогадувалась!

Кліп з моїми улюбленими котиками!

Дуже круто! За котиків окремий респект

Атмосферне відео! Весняний настрій. Такі чудові котики. Дякую вам за творчість! Люблю без меж!

Чудовий подарунок до Дня святого Валентина!

Интересное звучание, свежо, спасибо!

З мультиком ідея неочікувана, проте дуже вдала

Дякую вам, ОЕ! Я в Сімферополі і слухаю вашу нову пісню!

Яка крута пісня. В кожному слові якийсь особливий зміст. І кліп прикольний! Одним словом - топчик!

Додамо, що пісня #БезТебеМенеНема увійде до нового альбому ОЕ. Почути її наживо у повноформатному концерті, за прогнозами Святослава, вдасться вже під час великого туру, орієнтовно у 2022 році.

"Ми вже готуємося, щоб у 22-му році зробити великий тур. І продовжуємо роботу над альбомом. Можливо, він буде більшого формату, ніж завжди", - каже артист.