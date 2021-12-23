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Валентина Сампайо-сама спокуслива трансгендерна модель у світі: топ-10 відвертих фото

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Четвер 23 грудня 2021 19:21
Валентина Сампайо-сама спокуслива трансгендерна модель у світі: топ-10 відвертих фото Валентина Сампайо (фото: instagram.com/valentts)
Автор: RBC.UA

Бразильська трансгендерна модель Валентина Сампайо підписала новий вигідний контракт, ставши обличчям Armani beauty. Тепер дівчина буде втілювати цінності бренду нарівні з визнаними амбасадорами марки: актрисою Кейт Бланшетт і моделлю Барбарою Палвін.

Чергове досягнення миловидної бразилійки ознаменувало нову главу її кар'єри, а також становлення її як особистості і активістки.

"Ця співпраця є важливою віхою для мене як транс-жінки, але також це була моя особиста мрія", поділилася Валентина.

Згадуємо шлях однієї з найуспішніших трансгендерних моделей в світі і милуємося фото, де вона виглядає особливо жіночно і сексуально.

Свою кар'єру Валентина почала ще в 2016-му.але справжній успіх прийшов до неї разом з контрактом від Victoria's Secret пару років тому. Сампайо стала першою трансгендерною моделлю, яка працювала з маркою, а тому слава про неї пронеслася по всьому світу. Слідом за цим струнка красуня отримала і інші контракти.

Сьогодні вона регулярно виходить на подіуми і відвідує всі значущі світські події. А обкладинки глянцю раз у раз фігурують в її блозі. Судячи з усього, шлях 25-річної моделі і актриси в світі моди буде яскравим!

Валентина Сампайо-сама спокуслива трансгендерна модель у світі: топ-10 відвертих фотоВалентина Сампайо-сама спокуслива трансгендерна модель у світі: топ-10 відвертих фотоВалентина Сампайо-сама спокуслива трансгендерна модель у світі: топ-10 відвертих фотоВалентина Сампайо-сама спокуслива трансгендерна модель у світі: топ-10 відвертих фотоВалентина Сампайо-сама спокуслива трансгендерна модель у світі: топ-10 відвертих фотоВалентина Сампайо-сама спокуслива трансгендерна модель у світі: топ-10 відвертих фотоВалентина Сампайо-сама спокуслива трансгендерна модель у світі: топ-10 відвертих фотоВалентина Сампайо-сама спокуслива трансгендерна модель у світі: топ-10 відвертих фотоВалентина Сампайо-сама спокуслива трансгендерна модель у світі: топ-10 відвертих фотоВалентина Сампайо-сама спокуслива трансгендерна модель у світі: топ-10 відвертих фотоВалентина Сампайо-сама спокуслива трансгендерна модель у світі: топ-10 відвертих фотоВалентина Сампайо (фото: instagram.com/valentts)

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