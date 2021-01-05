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Валить з ніг: Наталія Водянова в розкішному образі зачарувала мережу неземною красою

Новость на русском → Париж, Вівторок 05 січня 2021 22:38
Валить з ніг: Наталія Водянова в розкішному образі зачарувала мережу неземною красою Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Наталя Водянова, яка останнім часом мало знімається для рекламних кампаній, іноді робить виняток. Так, вона як і раніше представляє культовий бренд Guerlain, обличчям якого стала вже давно. Кілька годин тому модель поділилася новим роликом, в якому вона зіграла одну з головних ролей.

Наталя в новому ролику (відео: instagram.com/natasupernova)

Наталя в компанії колег представляє новинку зі знакової серії будинку - червону помаду KissKiss. Водяновій створили розкішний образ з порцеляновою бездоганною шкірою, злегка підкресленими сірими тінями повіками і яскраво-червоними губами. Виглядає вона так чарівно, що фанати не змогли стримати захвату.

"Який же стильний ролик і ви в ньому!", "Краса", "Як вам це вдається, ви просто диво", "Ви найкрасивіша модель і найгарніша мама на світі! Обожнюю вас", "Яка ви красива, Наталія! Погляд просто валить з ніг! Так тримати", "Захоплення", - такими компліментами засипали сторінку дружини французького мільярдера і багатодітну маму.

Нагадаємо, раніше Наталія показала стильний образ, основа якого - довге чорне плаття. Варто повторити!

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