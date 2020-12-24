Вау-ефект: Кайлі Дженнер показала, як швидко зробити груди максимально об'ємними
Кайлі Дженнер змінює свої розкішні вбрання зі швидкістю світла. Цього разу дівчина вирішила зробити ставку на практичний образ, але не без гарячих деталей. У політ, куди вона вирушила напередодні Різдва, наймолодша мільйонерка в світі одягнула білі широкі брюки з високою посадкою, оздоблені аплікацією у вигляді золотих хрестів. Доповнили їх білосніжні кеди, маленька "хутряна" сумочка. А головною деталлю аутфіта став топ тілесного відтінку, який відмінно підкреслив апетитні форми і залізний прес красуні.
Кайлі запропонувала простий прийом для пишних форм (фото: instagram.com/kyliejenner)
Волосся сестра з відомої династії Кардашьян-Дженнер зачесала в гладку зачіску. І від макіяжу не відмовилася, виділивши вилиці, губи й очі одночасно. Виглядала одна з найпопулярніших особистостей в мережі, а значить і в світі, неймовірно спокусливо. Все завдяки топу, який завдяки відтінку створив ілюзію, що вона й зовсім гола по пояс. Тим, хто любить інтригувати уяву оточуючих і хочу зорово зробити груди більшими, точно варто взяти цей прийом до уваги!
Нагадаємо, Кайлі обожнює вбиратися сама, а також давно привчила свою дочку Стормі до розкішних образів. Дівчинці в лютому виповниться лише 3 роки. А вона вже може похвалитися неабияким гардеробом. Нещодавно дівчинка отримала від мами черговий шикарний подарунок: дорогу сумку від Prada. До речі, такий презент багато хто х її фанатів вважають недоречним.