ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вау-ефект: Кайлі Дженнер показала, як швидко зробити груди максимально об'ємними

Новость на русском → Четвер 24 грудня 2020 22:31
Вау-ефект: Кайлі Дженнер показала, як швидко зробити груди максимально об'ємними Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайлі Дженнер змінює свої розкішні вбрання зі швидкістю світла. Цього разу дівчина вирішила зробити ставку на практичний образ, але не без гарячих деталей. У політ, куди вона вирушила напередодні Різдва, наймолодша мільйонерка в світі одягнула білі широкі брюки з високою посадкою, оздоблені аплікацією у вигляді золотих хрестів. Доповнили їх білосніжні кеди, маленька "хутряна" сумочка. А головною деталлю аутфіта став топ тілесного відтінку, який відмінно підкреслив апетитні форми і залізний прес красуні.

Вау-ефект: Кайлі Дженнер показала, як швидко зробити груди максимально об'ємнимиВау-ефект: Кайлі Дженнер показала, як швидко зробити груди максимально об'ємнимиВау-ефект: Кайлі Дженнер показала, як швидко зробити груди максимально об'ємнимиКайлі запропонувала простий прийом для пишних форм (фото: instagram.com/kyliejenner)

Волосся сестра з відомої династії Кардашьян-Дженнер зачесала в гладку зачіску. І від макіяжу не відмовилася, виділивши вилиці, губи й очі одночасно. Виглядала одна з найпопулярніших особистостей в мережі, а значить і в світі, неймовірно спокусливо. Все завдяки топу, який завдяки відтінку створив ілюзію, що вона й зовсім гола по пояс. Тим, хто любить інтригувати уяву оточуючих і хочу зорово зробити груди більшими, точно варто взяти цей прийом до уваги!

Нагадаємо, Кайлі обожнює вбиратися сама, а також давно привчила свою дочку Стормі до розкішних образів. Дівчинці в лютому виповниться лише 3 роки. А вона вже може похвалитися неабияким гардеробом. Нещодавно дівчинка отримала від мами черговий шикарний подарунок: дорогу сумку від Prada. До речі, такий презент багато хто х її фанатів вважають недоречним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу мода Кайли Дженнер
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Бранець Кремля Шумков повернувся в Україну
РБК-Українаінформаційне агентство Бранець Кремля Шумков повернувся в Україну