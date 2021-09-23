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Важливо розуміти: косметолог навчила безпомилково визначати потреби шкіри

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Четвер 23 вересня 2021 08:38
Важливо розуміти: косметолог навчила безпомилково визначати потреби шкіри Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Багато хто плутає типи шкіри з її станом. Для деяких складно самостійно визначити її завдання, але від того, наскільки правильно ми це робимо, залежить ефективність підібраного догляду, а значить – результат.

Косметолог Ольга Петрунина на сторінці в Instagram вирішила розставити крапки над "i", тому навчила розділяти поняття "стан", "типи шкіри", "завдання" і робити самодыагностику.

Типи шкіри - це те, що дано нам від природи. Тип шкіри не змінюється протягом життя.

Якщо у вас жирна шкіра влітку, то і взимку вона теж буде жирною, навіть якщо в цей період вона у вас сохне, лущиться, її стягує. Це означає, що ваша жирна шкіра в зневодненому стані.

Важливо розуміти: косметолог навчила безпомилково визначати потреби шкіри

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Стан шкіри - це те, на що ми можемо впливати (на відміну від типу). Наша мета-зрозуміло, хороший стан шкіри. Тобто відсутність висипань, вугрів, сухості, тьмяності і тд.

Неправильний догляд, його відсутність, спосіб життя, харчування, зовнішні фактори (екологія, погодні умови) впливають на стан шкіри. Правильно піклуючись про неї, ми здатні досягти нашу.

Завдання шкіри - це те, який результат ви хочете отримати. Це важливий пункт. Часто людині складно визначити тип і стан шкіри, однак, правильно визначивши свої завдання, картина стає зрозуміла.

Важливо розуміти: косметолог навчила безпомилково визначати потреби шкіри

Важливо розуміти: косметолог навчила безпомилково визначати потреби шкіри

Важливо розуміти: косметолог навчила безпомилково визначати потреби шкіри

Важливо розуміти: косметолог навчила безпомилково визначати потреби шкіри

Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)

Нагадаємо, що раніше косметолог Євгенія Седіна дала покрокову інструкцію осіннього догляду за шкірою.

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