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Вічна краса: 62-річна Шерон Стоун захопила молодим зовнішнім виглядом

Новость на русском → Великобританія, Вівторок 16 лютого 2021 18:32
Вічна краса: 62-річна Шерон Стоун захопила молодим зовнішнім виглядом Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Автор: Lite

62-річна зірка "Основного інстинкту" підкорила мережу своєю вічною молодістю. Шерон Стоун позує в стильному аутфіті: спідниці з поздовжніми блискучими смугами і джемпері з V-подібним глибоким вирізом і горизонтальними смугами. Образ доповнили широкий браслет, а також підвіска з круглим кулоном. Виглядає вона просто приголомшливо!

Нове фото Шерон Стоун показала у своєму Instagram.

Компанію Шерон Стоун склав Олів'є Рустен, креативний директор Balmain. Так що, по всій видимості, він і є автором її лука. Вони роблять селфі, сидячи в студії. Можливо, незабаром шанувальників як актриси, так і дизайнера чекає новий цікавий проект.

Вічна краса: 62-річна Шерон Стоун захопила молодим зовнішнім виглядом

Шерон Стоун і Олів'є Рустен (фото: instagram.com/sharonstone)

"Щасливого Валентина", - написала Стоун під спільним фото. "Красуня", "Шерон, як завжди, чудова", "Я б хотів бути твоїм хлопцем хоч на тиждень", "Це її бойфренд?", - відразу відреагувала мережа.

Раніше ми писали, що Стоун показала миле домашнє фото, знявшись зі своїм псом Бандитом.

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