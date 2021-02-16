Вічна краса: 62-річна Шерон Стоун захопила молодим зовнішнім виглядом

62-річна зірка "Основного інстинкту" підкорила мережу своєю вічною молодістю. Шерон Стоун позує в стильному аутфіті: спідниці з поздовжніми блискучими смугами і джемпері з V-подібним глибоким вирізом і горизонтальними смугами. Образ доповнили широкий браслет, а також підвіска з круглим кулоном. Виглядає вона просто приголомшливо!

Компанію Шерон Стоун склав Олів'є Рустен, креативний директор Balmain. Так що, по всій видимості, він і є автором її лука. Вони роблять селфі, сидячи в студії. Можливо, незабаром шанувальників як актриси, так і дизайнера чекає новий цікавий проект.

Шерон Стоун і Олів'є Рустен (фото: instagram.com/sharonstone)

"Щасливого Валентина", - написала Стоун під спільним фото. "Красуня", "Шерон, як завжди, чудова", "Я б хотів бути твоїм хлопцем хоч на тиждень", "Це її бойфренд?", - відразу відреагувала мережа.