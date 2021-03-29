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Вічно молода: 54-річна Сальма Хайєк захопила красою на селфі крупним планом

Новость на русском → Понеділок 29 березня 2021 19:23
Вічно молода: 54-річна Сальма Хайєк захопила красою на селфі крупним планом Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайєк знову змусила фанів засумніватися в її реальному віці.

54-річна актриса запостила знімок крупним планом практично без макіяжу.

Сальма Хайєк знову заворожила своїми квітучим зовнішнім виглядом. Актриса позує з чистою шкірою, яка буквально світиться красою і свіжістю, а також з розпатланим кучерявим волоссям. Зірка, швидше за все, вибралася на пляж, щоб позасмагати і насолодитися першими теплими днями. Виглядає вона, як завжди: розкішно і неймовірно молодо.

Вічно молода: 54-річна Сальма Хайєк захопила красою на селфі крупним планом

Нове фото Сальми Хайєк (фото: instagram.com/salmahayek)

Селфі спекотної знаменитості вкотре захопило її фанатів. Вони пишуть компліменти, не вірячи своїм очам: невже цій розкішній жінці і справді 54? "Класна, як завжди", "Ідеальна", "Цей новий колір просто неймовірний", "Абсолютно красива жінка", "Завжди прекрасна", "Прекрасна леді", "Не можу відвести очей", "Вічно молода", - пишуть їй фанати.

Раніше Сальма Хайек, яка часто демонструє досить відверті фото, показала струнку фігуру в спокусливому купальнику.

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