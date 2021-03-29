Вічно молода: 54-річна Сальма Хайєк захопила красою на селфі крупним планом

Сальма Хайєк знову заворожила своїми квітучим зовнішнім виглядом. Актриса позує з чистою шкірою, яка буквально світиться красою і свіжістю, а також з розпатланим кучерявим волоссям. Зірка, швидше за все, вибралася на пляж, щоб позасмагати і насолодитися першими теплими днями. Виглядає вона, як завжди: розкішно і неймовірно молодо.

Нове фото Сальми Хайєк (фото: instagram.com/salmahayek)

Селфі спекотної знаменитості вкотре захопило її фанатів. Вони пишуть компліменти, не вірячи своїм очам: невже цій розкішній жінці і справді 54? "Класна, як завжди", "Ідеальна", "Цей новий колір просто неймовірний", "Абсолютно красива жінка", "Завжди прекрасна", "Прекрасна леді", "Не можу відвести очей", "Вічно молода", - пишуть їй фанати.