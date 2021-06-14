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Вічно молодий: як Чапкіс своїми танцями підкорив весь світ

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Київ, Понеділок 14 червня 2021 09:37
Вічно молодий: як Чапкіс своїми танцями підкорив весь світ Григорій Чапкіс (фото: facebook.com/tanci1plus)
Автор: Lite

У минулі вихідні стала відома сумна новина - помер Григорій Чапкіс - один з найталановитіших і відомих хореографів не тільки України, а й світу.

Подробиці події пресі розповів його син Грег.

За словами чоловіка, в останні дні поруч з Чапкісом була його дочка Лілія і дружина Міла.

Причини смерті природні - танцюрист помер від старості, але до останнього тримався в бадьорому настрої.

Вічно молодий: як Чапкіс своїми танцями підкорив весь світВічно молодий: як Чапкіс своїми танцями підкорив весь світВічно молодий: як Чапкіс своїми танцями підкорив весь світ

Григорій Чапкіс в молодості (фото: facebook.com/grigoriy.chapkis)

Чим запам'ятався Чапкіс українцям

Незважаючи на те, що останнім часом здоров'я танцюриста сильно похитнулося, він залишався активним і намагався приділяти увагу сім'ї та професійній діяльності.

Завжди веселий, позитивний і енергійний, саме таким він запам'ятається українцям.

Згадуємо життєстверджуючого і вічно молодого Григорія Чапкіса, який своїми танцями підкорив весь світ!

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Раніше ми згадували й інші яскраві виступи маестро на честь його 91-річчя.

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