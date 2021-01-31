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Вічно молоді: Ольга Сумська спокусила ексклюзивним фото в "хижому" бікіні з чоловіком

Новость на русском → Неділя 31 січня 2021 15:38
Вічно молоді: Ольга Сумська спокусила ексклюзивним фото в "хижому" бікіні з чоловіком Ольга Сумська з чоловіком (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Lite

Ольга Сумська не перестає зачаровувати шанувальників нев'янучою красою. Актриса запевняє – вона вдавалася до пластики, максимум, на який зважилася зірка, - уколи краси. Вона нарікає на те, що навіть на походи до косметолога у неї часто немає часу, але це не заважає Ользі бути завжди на висоті! Так, актриса показала знімок з сімейного альбому, на якому позувала у бікіні в компанії чоловіка Віталія Борисюка.

Спокусливим раритетним знімком Сумська поділилася в Instagram. Ольга зображена на пляжі в леопардовому бікіні, бейсболці, з сережками-кільцями у вухах та мобільним телефоном у руці. Поруч з нею позує ефектний чоловік.

"Романтика... Бердянськ...Ще до Інсти... Пробуємо з Віталієм перші мобілки", - залишила опис під кадром зірка.

Вічно молоді: Ольга Сумська спокусила ексклюзивним фото в &quot;хижому&quot; бікіні з чоловіком

Ольга з чоловіком поділилася фото з сімейного архіву (фото: instagram.com/olgasumska)

Шанувальники оцінили ефектний унікальний знімок з сімейного архіву Ольги.

  • Такі красиві і вічно молоді
  • Дуже гарна пара. Була, є і буде
  • Які ви красиві
  • Класні і тоді, і зараз!
  • А пара ваша найголовніша обоятельная і приваблива!
  • Яскраві, гарні, життєрадісні і веселі люди! Справжні
  • Красиві і молоді!
  • Гарні щасливі люди
  • Красені, час не владний над Вами!

До речі, Ольга Сумська нещодавно показала свої дитячі фото. Шанувальники зазначили, що роки не владні над актрисою, і вона як і раніше зачаровує красою і молодістю.

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