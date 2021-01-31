Вічно молоді: Ольга Сумська спокусила ексклюзивним фото в "хижому" бікіні з чоловіком
Ольга Сумська не перестає зачаровувати шанувальників нев'янучою красою. Актриса запевняє – вона вдавалася до пластики, максимум, на який зважилася зірка, - уколи краси. Вона нарікає на те, що навіть на походи до косметолога у неї часто немає часу, але це не заважає Ользі бути завжди на висоті! Так, актриса показала знімок з сімейного альбому, на якому позувала у бікіні в компанії чоловіка Віталія Борисюка.
Спокусливим раритетним знімком Сумська поділилася в Instagram. Ольга зображена на пляжі в леопардовому бікіні, бейсболці, з сережками-кільцями у вухах та мобільним телефоном у руці. Поруч з нею позує ефектний чоловік.
"Романтика... Бердянськ...Ще до Інсти... Пробуємо з Віталієм перші мобілки", - залишила опис під кадром зірка.
Ольга з чоловіком поділилася фото з сімейного архіву (фото: instagram.com/olgasumska)
Шанувальники оцінили ефектний унікальний знімок з сімейного архіву Ольги.
- Такі красиві і вічно молоді
- Дуже гарна пара. Була, є і буде
- Які ви красиві
- Класні і тоді, і зараз!
- А пара ваша найголовніша обоятельная і приваблива!
- Яскраві, гарні, життєрадісні і веселі люди! Справжні
- Красиві і молоді!
- Гарні щасливі люди
- Красені, час не владний над Вами!
До речі, Ольга Сумська нещодавно показала свої дитячі фото. Шанувальники зазначили, що роки не владні над актрисою, і вона як і раніше зачаровує красою і молодістю.