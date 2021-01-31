Вічно молоді: Ольга Сумська спокусила ексклюзивним фото в "хижому" бікіні з чоловіком

Ольга Сумська не перестає зачаровувати шанувальників нев'янучою красою. Актриса запевняє – вона вдавалася до пластики, максимум, на який зважилася зірка, - уколи краси. Вона нарікає на те, що навіть на походи до косметолога у неї часто немає часу, але це не заважає Ользі бути завжди на висоті! Так, актриса показала знімок з сімейного альбому, на якому позувала у бікіні в компанії чоловіка Віталія Борисюка.

Спокусливим раритетним знімком Сумська поділилася в Instagram. Ольга зображена на пляжі в леопардовому бікіні, бейсболці, з сережками-кільцями у вухах та мобільним телефоном у руці. Поруч з нею позує ефектний чоловік.

"Романтика... Бердянськ...Ще до Інсти... Пробуємо з Віталієм перші мобілки", - залишила опис під кадром зірка.

Ольга з чоловіком поділилася фото з сімейного архіву (фото: instagram.com/olgasumska)

Шанувальники оцінили ефектний унікальний знімок з сімейного архіву Ольги.

Такі красиві і вічно молоді

Дуже гарна пара. Була, є і буде

Які ви красиві

Класні і тоді, і зараз!

А пара ваша найголовніша обоятельная і приваблива!

Яскраві, гарні, життєрадісні і веселі люди! Справжні

Красиві і молоді!

Гарні щасливі люди

Красені, час не владний над Вами!

До речі, Ольга Сумська нещодавно показала свої дитячі фото. Шанувальники зазначили, що роки не владні над актрисою, і вона як і раніше зачаровує красою і молодістю.