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Ведучий "Холостячки" показав третього сина і розсекретив його ім'я

Новость на русском → Субота 05 грудня 2020 14:25
Ведучий "Холостячки" показав третього сина і розсекретив його ім'я Григорій Решетник і Ксенія Мішина (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Автор: Світлана Мащенко

Ведучий любовних шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник показав нове фото новонародженого сина і розсекретив, як назвали малюка. Він з'явився на світ 28 листопада і став третім хлопчиком у родині Григорія та Христини.

Так, на своїй сторінці в Instagram телеведучий продемонстрував неймовірну ніжність, з якою щасливі тато і мама, одягнені в стилі family look, показують ніжні почуття до крихітки-сина.

"Олександр Григорович Решетник", - лаконічно підписав фото телеведучий.

Ведучий &quot;Холостячки&quot; показав третього сина і розсекретив його ім'я

Григорій і Христина Решетник з сином Олександром (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Користувачі "вибухнули" коментарями при вигляді такої милоти.

  • "Щирі вітання, міцного здоров'я і позитиву.
  • Здоров'я вашому синочку, а також усій вашій родині.
  • Прекрасне ім'я, вітаю вас!
  • Істинне щастя. Нехай ваш Олександр-ангелик зростанні здоровим, щасливим. Хай береже Вас усіх Господь Бог", - пишуть підписники телеведучого.

В сім'ї телеведучого і його дружини Христини вже виховується двоє старших синів. Пара Решетніков - одна з найміцніших у світі селебретіс. Вони познайомилися на роботі і одружилися в 2010-му, а у 2013-му в сім'ї народився первісток.

Зазначимо, що третю вагітність Григорій і Христина довгий час приховували. На загальний огляд дружина телеведучого виставила вже дуже круглий животик. Тоді подейкували, що в сім'ї може народитися дівчинка.

Раніше ми писали, що шоу "Холостячка" покинув один з фаворитів проекту, якому вже встигли приписати закадровий роман з Ксенією Мішиною.

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