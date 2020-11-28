Ведучий "Холостяка" став багатодітним батьком і показав малюка: справжній красень

Григорій Решетник показав перше фото новонародженого сина

Ведучий проектів "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник довго приховував, що його дружина вагітна третім малюком, але потім поділився радісною новиною з шанувальниками. А в суботу, 28 листопада, він став багатодітним татом! Дружина ведучого Христина Решетник народила йому сина, а фото новонародженого щасливий і гордий батько опублікував в Instagram.

На знімку зображена маленька ручку немовляти, яка чіпко тримає за пальчик тата і маму, а також можна розглянути бырочку з датою народження хлопчика.

"Тепер я — багатодітний тато. У нас народився 3-й синочок! Він справжній красень! Я дякую своїй коханій ждружині-героїню за цей подарунок! Мені здається, що з сьогоднішнього дня я вмію літати", - поділився радісною звісткою Григорій.

Григорій Решетник показав перше фото новорожденого третього сина (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

На ведучого посипалися щирі вітання від підписників. До коментаторів приєдналася і холостячка Ксенія Мішина: "Сладуленьки! Вітаю, татусю".

Вітаємо вашу родину, це таке щастя!

Вітаю від душі. У вас шикарна сім'я, приклад для наслідування

Вітаю Вас! Нехай малюк росте здоровим і щасливим!

Вітаю, Гриша, ви величезні молодці

Вітаю, ваша чудова сім'я - це приклад усім нам! Нехай ваш синочок росте здоровим, щасливим!

Нагадаємо, що раніше Григорій Решетник проговорився про інтим на шоу "Холостяк" і пояснив, що в такому випадку робить знімальна група.