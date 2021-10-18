Вела переговори: Ірина Білик розповіла про плани на третю дитину та онуків

51-річна українська співачка Ірина Білик зізналася, чи планує стати мамою втретє. Зараз зірка виховує двох синів - 22-річного Гліба і 6-річного Табріза, причому молодший був народжений за допомогою сурогатної матері.

В інетрв'ю "Світському життю" артистка розповіла, що хотіла ще доньку і навіть почала вести переговори.

У Ірини був план завести третю дитину за допомогою сурогатної мами. Однак у підсумку вона все ж відмовилася від цієї ідеї.

"Минулого року я про це домовлялася, вела переговори. Здавалося, я цього хочу. Але потім, коли пішли концерти і маленького сина я залишала з нянями і братиком, я подумала, що це несправедливо - якщо третя дитина просто стане заручником того, що я багато працюю. Я вирішила, що зупиняюся і всі свої роки присвячую тільки глядачам", - поділилася Білик.

Особливої надії на онуків у неї теж немає, адже її старший син Гліб - чайлдфрі. Хоча, можливо, що він візьме малюка з Африки.

"Разом зі своєю дівчиною вони поки не мріють про дітей. Кажуть, що можливо з Африки привезуть собі дитину. Тому що дуже багато дітей без батьків, голодують, їм погано", – розповіла Ірина.

Сини Білик Гліб і Табриз відмінно ладнають (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Що ж, вона і не проти.



"Я сказала: "Це ваше життя, беріть хоч з Африки, хоча де завгодно. Я буду любити будь-яку дитину", - зазначила співачка.

Білик також поділилася, що її 6-річний син Табриз зараз ходить в підготовчий клас. Артистка вже вибрала школу, в якій хлопчик буде вчитися, і це буде особливий навчальний заклад.

"Це буде школа за порадами Монтессорі. Мені цікаво, якою буде людина після такої школи, де вчать не тільки плюси і мінуси, а також навчають життя. Наприклад, як помити посуд, випрати. Розповідають все, що потрібно їм у дорослому житті", - поділилася зіркова мама.

Ірина Білик з молодшим сином Табризом (фото: instagram.com/bilyk_iryna)