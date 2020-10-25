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У велосипедках і світшоті: 39-річна Алессандра Амбросіо блиснула витонченою фігурою в стильному вбранні

Новость на русском → Неділя 25 жовтня 2020 21:31
У велосипедках і світшоті: 39-річна Алессандра Амбросіо блиснула витонченою фігурою в стильному вбранні Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Автор: Lite

Зірка вирушила в чергову подорож

Алессандра Амбросіо не може жити без подорожей і пригод. Цього разу зірка вирушила до Каліфорнії, розкішні види звідки вона викладає із завидною регулярністю. На останніх кадрах у своєму блозі модель в компанії друзів позує на тлі мальовничих водоспадів Берні. На прогулянку модель обрала стильний і комфортний одяг, завдяки якому всі погляди фанатів були прикуті до неї, а не до природи.

Алессандра приміряла як і раніше актуальні шорти-велосипедки, які вдало поєднала з білим світшотом з яскравим принтом. Завершують образ білі кеди. Волосся Амбросіо зібрала у високий пучок на потилиці, а від макіяжу вирішила відмовитися. "Вдихай красу - все добре", - написала модель як завжди позитивне гасло.

У велосипедках і світшоті: 39-річна Алессандра Амбросіо блиснула витонченою фігурою в стильному вбранніУ велосипедках і світшоті: 39-річна Алессандра Амбросіо блиснула витонченою фігурою в стильному вбранні

Алессандра в новому образі (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Бездоганна фігура колишнього "ангела" Victoria's Secret просто звела з розуму фанатів. Вони почали хвалити стрункі засмаглі ноги своєї улюбленої моделі та її ефектну зовнішність, яка не змінюється вже багато років. Що ж, знаменита бразилійка дійсно заслужила компліменти.

Нагадаємо, раніше Амбросіо показала, що її 12-річна дочка росте не менш красивою, ніж вона сама. Дівчинці вже пророкують модельну кар'єру.

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