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Віра Брежнєва розповіла про хворобливих розставання з коханою людиною

Новость на русском → Четвер 08 жовтня 2020 16:40
Віра Брежнєва розповіла про хворобливих розставання з коханою людиною Віра Брежнєва (фото: прес-служба співачки)
Автор: Lite

Віра Брежнєва порадувала шанувальників новою піснею відвертій

Співачка Віра Брежнєва представила головний хіт сезону "Sestra" на слова і музику свого чоловіка Костянтина Меладзе.

За словами виконавиці, ця композиція є міні-розповіддю, у якій "зможе упізнати себе кожен, хто проходив через болючі розставання з коханою людиною".

Але замість жалям і каяттям виконавиця обирає інше: танці до ранку в надійній компанії - сестри або вірної подруги, soul sister, яка все зрозуміє без зайвих слів.

Зазначимо, що у Віри три рідні сестри, готових у будь-яку хвилину її підтримати, і їй, як нікому іншому відомо, наскільки важливо мати споріднену душу, з якою можна розділити і печаль, і радість.

Віра Брежнєва порадувала фанатів

До речі, перед тим, як випустити новий трек, артистка сходила на блефаропластику. Правда, похід до хірурга можна назвати "невдалим", адже в пластичній операції Вірі... відмовили.

Медик провів огляд зірки і зробив комплімент її зовнішності. Проте в операції їй відмовив, мотивуючи це тим, що в пластиці на даний момент немає ніякої потреби.

"Він відправив мене додому. Сказав: "Рано тобі ще, красуня", - похвалилася Брежнєва.

Нагадаємо, нещодавно дочка Брежнєвої в бікіні спокусила формами на жарких фото.

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