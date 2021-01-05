Віра Брежнєва зробила новорічне визнання: раніше я любила поїсти

Популярна співачка і дружина Костянтина Меладзе Віра Брежнєва вирішила після святкування Нового року зробити зізнання перед своїми шанувальниками. Вона повідомила, що новий темп життя, пов'язаний з пандемією їй починає подобатися. Раніше в цей час були численні гастролі, а тепер залишився час на сім'ю.

Брежнєва написала дуже зворушливий пост на своїй сторінці в Instagram.

"Мені безумовно подобається ця швидкість і внутрішній стан в ній. Час на себе, родину, друзів. Найбільша цінність новорічних канікул саме в цьому. Хоча раніше я просто любила поїсти і поспати", - поділилася співачка.

Віра Брежнєва поділилася відвертим (фото: instagram.com/ververa)

В коментарях визнання Віри викликало великий резонанс. Шанувальники почали ділитися своїми емоціями та враженнями, а також зробили зірці масу компліментів.

Для кого як. Для мене це час насамперед для генерального прибирання по квартирі і для походу по гостях.

Як можна бути такою нереально красивою Vera, шикарна блондинка.

Віра Брежнєва, ви найкраща красуня, незвичайна на світі жінка прекрасна принцеса.

Бажана яка!

Красуня!

Віра, з новим роком, щастя, здоров'я, гарного творчості в 2021 році, нехай він буде кращим за попередній.

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