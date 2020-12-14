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Віра Брежнєва сильно схудла і розсекретила свою справжню вагу

Новость на русском → Понеділок 14 грудня 2020 15:15
Віра Брежнєва сильно схудла і розсекретила свою справжню вагу Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Світлана Мащенко

Українська співачка Віра Брежнєва сильно схудла і похвалилася новою фігурою в соцмережах.

Екс-"ВІА Гра" показала в Instagram домашнє фото, на якому вона постала в лосинах і топі бежевого кольору. Очевидно, співачка одяглася так для тренування.

"На домашньому #sundaymood. Хто вгадає, чого усміхаюся?" - підписала кадри Брежнєва.

Співачка виглядає щасливою, позуючи на дивані. А вбрання підкреслює її пишні груди і вигини, які стали помітно витонченіше останнім часом.

У коментарях у співачки запитали, скільки вона важить. На що Брежнєва відповіла, що її вага зараз складає 55 кг.

Віра Брежнєва сильно схудла і розсекретила свою справжню вагу

Віра Брежнєва розсекретила свою вагу (скрін: instagram.com/ververa)

Користувачі соцмережі захоплюються квітучим виглядом зірки:

  • "Навіть тут дуже красива. Незаконно бути такою.
  • Віра Вікторівна, а ти взагалі старієш?
  • Як завжди на висоті.
  • Фігура мрії.
  • Віра Брежнєва - ви найкраща жінка, ви красуня.
  • Яка красуня, приклад і натхнення, люблю", - пишуть фолловери.

Нагадаємо, що співачка була солісткою групи "ВІА Гра" у 2003-2007 роках. А після відходу з колективу почала сольну кар'єру. Брежнєва заміжня за продюсером Костянтином Меладзе з 2015 року.

Раніше ми писали, що Віра Брежнєва довго заперечувала свою жіночність, але у певному віці прийняла жінку в собі.

Нагадаємо, що нещодавно чоловік співачки Костянтин Меладзе представив оновлений склад групи "ВІА Гра".

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