Віра Брежнєва сильно схудла і розсекретила свою справжню вагу
Українська співачка Віра Брежнєва сильно схудла і похвалилася новою фігурою в соцмережах.
Екс-"ВІА Гра" показала в Instagram домашнє фото, на якому вона постала в лосинах і топі бежевого кольору. Очевидно, співачка одяглася так для тренування.
"На домашньому #sundaymood. Хто вгадає, чого усміхаюся?" - підписала кадри Брежнєва.
Співачка виглядає щасливою, позуючи на дивані. А вбрання підкреслює її пишні груди і вигини, які стали помітно витонченіше останнім часом.
У коментарях у співачки запитали, скільки вона важить. На що Брежнєва відповіла, що її вага зараз складає 55 кг.
Віра Брежнєва розсекретила свою вагу (скрін: instagram.com/ververa)
Користувачі соцмережі захоплюються квітучим виглядом зірки:
- "Навіть тут дуже красива. Незаконно бути такою.
- Віра Вікторівна, а ти взагалі старієш?
- Як завжди на висоті.
- Фігура мрії.
- Віра Брежнєва - ви найкраща жінка, ви красуня.
- Яка красуня, приклад і натхнення, люблю", - пишуть фолловери.
Нагадаємо, що співачка була солісткою групи "ВІА Гра" у 2003-2007 роках. А після відходу з колективу почала сольну кар'єру. Брежнєва заміжня за продюсером Костянтином Меладзе з 2015 року.
Раніше ми писали, що Віра Брежнєва довго заперечувала свою жіночність, але у певному віці прийняла жінку в собі.
Нагадаємо, що нещодавно чоловік співачки Костянтин Меладзе представив оновлений склад групи "ВІА Гра".