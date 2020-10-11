Чи повернеться Олег Винник на паркет? Організатори Танців з зірками прийняли рішення

Організатори шоу прийняли рішення щодо повернення Олега Винника

На шостому ефірі шоу "Танці з зірками" оголосили, що Олег Винник дискваліфікований разом з партнеркою Оленою Шоптенко через COVID-19. Учасники проєкту просили організаторів порушити залізне правило і повернути Винника на паркет, і йому дозволили повернуться. Але співак відмовився повертатися на проєкт.

Винник заявив, що радий, що йому дозволили продовжити свою участь на проєкті, але він довго не танцював, і це було б не справедливо щодо інших учасників шоу.

Перший раз пара танцювала не на паркеті студії через гастролі українського співака, а от вдруге пара не змогла продемонструвати свій танець навіть віддалено, оскільки захворіла на коронавірусну інфекцію.

При цьому у Винника та Шоптенко хвороба протікала досить важко, тому ні про які танці мова не йшла, та й лікарі заборонили їм фізичні навантаження.

Варто зазначити, що Олег Винник та Олена Шоптенко – не єдина танцювальна пара, яка заразилася коронавірусом під час своєї участі в проєкті. COVID-19 змусив дистанційно танцювати Ольгу Фреймут і Іллю Падзина, а також Дарину Петрожицьку та Ігоря Гелуненко.

Нагадаємо, Олена Шоптенко розповіла, що у неї важко протікає хвороба. Вона втратила нюх і смак. Спочатку вона подумала, що це сталося тому, що вона запшикала в ніс судинозвужувальні ліки, але потім тести підтвердили COVID-19.

Раніше букмекери назвали ім'я головного невдахи сьомого ефіру шоу "Танці з зірками". При цьому фахівці провели ряд аналізів.