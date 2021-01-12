ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Повернулася в дитинство: Ірина Білик вразила мережу схожістю з Аліною Гросу

Новость на русском → Вівторок 12 січня 2021 12:17
Повернулася в дитинство: Ірина Білик вразила мережу схожістю з Аліною Гросу Ірина Білик (nstagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Lite

Ірина Білик нещодавно показала, як проводжає зі своїми дітьми 2020-й рік. Співачка запостила знімок в яскравому рожевому пуховику, жовто-салатовий шапка і хутряна сумка доповнили образ співачки.

Ірина фотографує свою сім'ю - зтаршего сина з його дівчиною і молодшого сина. Всі вони позують на веселої новорічної локації.

А тепер Ірина, мабуть, і сама вирішила згадати дитинство. За допомогою програми Білик повернулася в свої юні роки і... стала копією Аліни Гросу. Це відзначили фанати під коротким роликом.

Ірина Білик (відео: instagram.com/bilyk_iryna)

  • Побачила схожість з Аліною Гросу
  • Схожа на Гросу
  • Реально схожа на маленьку Алінку
  • Аліна та Ірина

Повернулася в дитинство: Ірина Білик вразила мережу схожістю з Аліною ГросуАліна Гросу та Ірина Білик (фото: instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, що Білик нещодавно влаштувала серед фанатів опитування в своєму мікроблозі, вона запитала, хто готовий стати щасливим і здивувала своєю пропозицією

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Ірина Білик певец Аліна Гросу
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Сніг до 15 см, хуртовина та штормовий вітер: в Україні різко зміниться погода
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Сніг до 15 см, хуртовина та штормовий вітер: в Україні різко зміниться погода