Повернулася до чоловіка: Бред Пітт і Ніколь Потуральскі розійшлися після пари місяців відносин

Актор знову самотній

Бред Пітт і Ніколь Потуральскі – одна з найбільш обговорюваних пар світового шоу-бізнесу. Про яскравий роман 56-річного актора і 27-річної моделі стало відомо в серпні цього року. Папараці зняли пару під час відпочинку у Франції. Незабаром стало відомо, що закохані провели романтичний вікенд в розкішному маєтку, де у свій час Бред Пітт зіграв весілля з Анджеліною Джолі.

Ніколь Потуральскі (фото: instagram.com/nico.potur)

Кажуть, цей факт послужив причиною дикої люті виконавиці ролі Малефісенти. А після – війну між новою і колишньою жінками Пітта, а також коло судових розглядів за право опіки над дітьми. Але схоже, Джолі більше не про що турбуватися – як запевняють західні ЗМІ, Бред Пітт і Ніколь Потуральскі розійшлися. За чутками, це сталося зовсім недавно. Потуральскі знову стали помічати в компанії свого законного чоловіка.

Нагадаємо, модель не була вільна – вона перебувала в шлюбі з відомим ресторатором, який і познайомив свою дружину з голлівудським красенем. Оскільки пара дотримувалася несуворих правил вільного шлюбу, то чоловік нітрохи не ревнував Потуральскі, а був навіть радий за Ніколь. У пари також є син.

Дівчина повернулася до чоловіка (фото: instagram.com/nico.potur)

Що стосується Бреда Пітта, то, за словами інсайдерів, він з самого початку не чекав нічого від цих відносин. Він просто був радий зануритися в щасливі переживання і відчути, що він потрібен. Але в той же час ніяких офіційних підтверджень від пари не надходило.

Нагадаємо, раніше наближені до Бреду Пітту джерела рассказалаи, що він думає про шлюб з Ніколь Потуральскі.