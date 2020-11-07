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Весела сімейка: Настя Каменських зворушила фанатів знімком з Потапом і мамою

Новость на русском → Субота 07 листопада 2020 16:59
Весела сімейка: Настя Каменських зворушила фанатів знімком з Потапом і мамою Настя Каменських instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Співачка показала, як вони всією сім'єю вітали маму

Настя Каменських обожнює свою сім'ю і завжди тепло відгукується про батьків. Так, днями мама співачки Лідія відсвяткувала свій день народження - і, зрозуміло, її зіркова дочка не обійшла увагою таку радісну подію. Співачка ділилася спільним фото з іменинницею в сторіс Instagram і писала для неї теплі слова і побажання.

А на цей раз Настя показала, як пройшло святкування, вона запостила знімки з дня народження. На одному з фото Каменських і її чоловік Потап обіймають маму артистки. У Потапа на голові пір'я, так і весь антураж виконаний в стилі каманчів: ловець снів на стіні, очерети у вазах, килим у візерунках і плетені крісла.

Настя одяглася на свято у високі білі чоботи і довгу спідницю і білий светр по горло. А Потап - у чорну сорочку з турецькими огірками. Мама Насті вибрала стильний гірчично-бежевий брючний костюм. Вся сім'я радісно посміхається на фото.

Весела сімейка: Настя Каменських зворушила фанатів знімком з Потапом і мамоюЩаслива сім'я (фото: instagram.com/kamenskux/)

"Ліда, Ліда, боже, боже! Це було так душевно і так весело", - написала Настя під фото.

Шанувальники побажали мамі міцного здоров'я та подякували за талановиту дочку. А ще - пораділи, яка у співачки дружна сім'я і як весело їм разом!

Нагадаємо, Настя Каменських показала, як носити стильний куртку-оверсайз, співачка обожнює надихати фолловером стильними нарядами.

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