Веселі фермери: Лілія Ребрик з дочками похвалилися вражаючим урожаєм

Телеведуча Лілія Ребрик з чоловіком і дітьми багато часу проводять на своїй дачі, а в теплу пору року і живуть там. При цьому "дика сімейка" не тільки пустує в басейні або на травичці, а й захопилася городництвом.

На фото одягнена в зручний спортивний одяг Ребрик і її доньки Діана і Поліна захоплено збирають ягоди в своєму саду.

Як зізналася ведуча, за останній рік вона перетворилася на справжнього фермера і завела на дачі сад, город і навіть теплиці.

"За цей рік я - класичний представник кам'яних джунглів, слухач невгамовного шуму великого міста і "терпило" всіх столичних заторів - перетворилася…. на справжнього сільського жителя. Неочікувано навіть для себе самої. Але що Ліля уявляла під словами "заміське життя"? Себе з бокальчиком просеко у руках, на веранді, під спів пташок і шум сосен. А що Ліля має? Теплички у дворі, свої фрукти, овочі, ягоди і ось з завмиранням серця і справжньою гордістю ми вже збираємо наш з Андрієм врожай! Ну чи це не щастя? Куди там тому просеко з такою радістю тягатися!!!" - поділилася Лілія.

Лілія Ребрик з дочками зібрали урожай ягід на дачі (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Артистка розповіла, що їм вдалося виростити і попросила поділитися порадами, що ж можна приготувати з такого врожаю.

"Що цього року виростили власними стараннями? Малину, полуницю, лохину, порічку, аґрус, смородину. Здається, впевненими кроками йдемо до фермерства. Але звертаюсь до вас з суто кухарським проханням! Поділіться своїми фірмовими рецептами: що з цього багатства приготувати? Пиріг, пиріжки, компот чи може наливочку якусь? Пишіть свої рецепти! Хочу щось смачненьке і вітамінне з цього приготувати!" - звернулася до шанувальників Ребрик.

Фолловери запропонували їй багато цікавих рецептів та ідей, а також захопилися красивою сім'єю і позитивом ведучої.