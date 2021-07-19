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Веселі фермери: Лілія Ребрик з дочками похвалилися вражаючим урожаєм

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Понеділок 19 липня 2021 13:34
Веселі фермери: Лілія Ребрик з дочками похвалилися вражаючим урожаєм Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Телеведуча Лілія Ребрик з чоловіком і дітьми багато часу проводять на своїй дачі, а в теплу пору року і живуть там. При цьому "дика сімейка" не тільки пустує в басейні або на травичці, а й захопилася городництвом.

У своєму Instagram теледіва показала яскраві знімки з грядок і саду і похвалилася вражаючим урожаєм.

На фото одягнена в зручний спортивний одяг Ребрик і її доньки Діана і Поліна захоплено збирають ягоди в своєму саду.

Веселі фермери: Лілія Ребрик з дочками похвалилися вражаючим урожаємВеселі фермери: Лілія Ребрик з дочками похвалилися вражаючим урожаємВеселі фермери: Лілія Ребрик з дочками похвалилися вражаючим урожаєм

Як зізналася ведуча, за останній рік вона перетворилася на справжнього фермера і завела на дачі сад, город і навіть теплиці.

"За цей рік я - класичний представник кам'яних джунглів, слухач невгамовного шуму великого міста і "терпило" всіх столичних заторів - перетворилася…. на справжнього сільського жителя. Неочікувано навіть для себе самої. Але що Ліля уявляла під словами "заміське життя"? Себе з бокальчиком просеко у руках, на веранді, під спів пташок і шум сосен. А що Ліля має? Теплички у дворі, свої фрукти, овочі, ягоди і ось з завмиранням серця і справжньою гордістю ми вже збираємо наш з Андрієм врожай! Ну чи це не щастя? Куди там тому просеко з такою радістю тягатися!!!" - поділилася Лілія.

Веселі фермери: Лілія Ребрик з дочками похвалилися вражаючим урожаємВеселі фермери: Лілія Ребрик з дочками похвалилися вражаючим урожаєм

Лілія Ребрик з дочками зібрали урожай ягід на дачі (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Артистка розповіла, що їм вдалося виростити і попросила поділитися порадами, що ж можна приготувати з такого врожаю.

"Що цього року виростили власними стараннями? Малину, полуницю, лохину, порічку, аґрус, смородину. Здається, впевненими кроками йдемо до фермерства. Але звертаюсь до вас з суто кухарським проханням! Поділіться своїми фірмовими рецептами: що з цього багатства приготувати? Пиріг, пиріжки, компот чи може наливочку якусь? Пишіть свої рецепти! Хочу щось смачненьке і вітамінне з цього приготувати!" - звернулася до шанувальників Ребрик.

Фолловери запропонували їй багато цікавих рецептів та ідей, а також захопилися красивою сім'єю і позитивом ведучої.

  • Які ж ви Класні
  • Лілія! Ви Супер
  • Які молодці! А приготувати, з найпростішого, щоб не морочитися, це сирники з будь-якими ягодами і овсяночку вранці з ягодами і йогуртом
  • Яка ви чудова, позитивна і мила!!! Їжте те все свіжим, то найкраща користь
  • У Вас класна сім'я
  • Ліля, як Ви все встигаєте?
  • Ліля - суцільний позитив і розумничка
  • Боже мій Лиличка, ви принадність, дітки щасливі від врожая і від такої смакоти, а головне зібрали самі. Молодці!!!

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик зізналася у своїй маленькій слабкості і навчила правильно лінуватися.

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Лілія Ребрик ведущая
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