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Ви прекрасні: Катя Осадча та Юрій Горбунов зворушили фанатів різдвяними нарядами

Новость на русском → Неділя 13 грудня 2020 09:59
Ви прекрасні: Катя Осадча та Юрій Горбунов зворушили фанатів різдвяними нарядами Катя Осадча (instagram.com/kosadcha/)
Автор: Lite

Катя Осадча з радістю ділиться найбільш делікатними подробицями особистого життя, наприклад, вона в подробицях розповіла, як познайомилася з чоловіком Юрієм Горбуновим. Одного разу зіркові подружжя вирушили на вікенд до Львова, саме тут відбулася їх перша романтична прогулянка.

А тепер весела родина порадувала своїх фанатів фото в святкових вбраннях.

"Діда Мороза викликали? Я років до 10 вірила, що під ялинкою подарунки з'єднання є з легкої руки Діда з білою бородою, а ви до якого віку вірили в дива? А ми тим часом вже готуємо для вас передсвятковий випуск Світського життя", - написала Катя в своєму мікроблозі.

Ви прекрасні: Катя Осадча та Юрій Горбунов зворушили фанатів різдвяними нарядамиКатя Осадча (instagram.com/kosadcha/)

В коментарях шанувальники зізналися, що вірять в казку досі, неважливо, Дід Мороз чи Санта-Клаус, а може, і взагалі святий Миколай. "Ви такі прекрасні", - написали фанати.

Нагадаємо, що Катя Осадча обожнює ділитися новими стильними луками. Нещодавно ведуча в стильній жовтої шапці показала, як одягатися на осінню прогулянку.

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