ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вібрації пристрасті і потягу: Настя Каменських представила нову чуттєву композицію (відео)

Новость на русском → П'ятниця 27 листопада 2020 17:56
Вібрації пристрасті і потягу: Настя Каменських представила нову чуттєву композицію (відео) Настя Каменських (фото: прес-служба)
Автор: Lite

Фанати, тримайтеся!

Сьогодні, 27 листопада, українська співачка NK презентувала нову композицію "Vibe". Пісня знайомить слухача з глибокими і сильними почуттями артистки NK. Її вібрації втілилися в музичну композицію, яка з перших нот охоплює все тіло і кидає у вир яскравих емоцій і пристрасті. Такий особливий "Vibe" народжується в момент злиття двох душ, оповитих незбагненною енергією взаємної прихильності. Ці емоції відкривають нові грані співачки і показують її душу.

Музику і слова Настя писала разом зі своїм чоловіком Олексієм. Їх симбіоз створив той творчий порив, під час якого була створена пісня "Vibe".

Вібрації пристрасті і потягу: Настя Каменських представила нову чуттєву композицію (відео)Настя порадувала шанувальників новим треком (фото: прес-служба)

"Людина володіє неймовірним даром - вібраціями, які ми маємо. І кожен з нас може дарувати один одному енергетичні посили, немов меседжі. Пісня називається "Vibe", тому що вона передає всі ті емоції, які я відчуваю. У ній є всі глибинні відчуття, жіночі переживання. Це історія неймовірної любові. У кожну мить, в кожній ноті присутні сильні вібрації пристрасті і потягу. Хочу, щоб слухач поринув у них і відчув цю силу сповна", - додала NK.

Нове відео артистки (офіційний каал співачки на YouTube)

Відеоробота на пісню "Vibe" доступна до перегляду на офіційному каналі артистки. Відео передає всю суть і настрій пісні, даючи можливість шанувальникам відчути енергію пристрасті, якою NK ділиться зі своїми слухачами. Трек також доступний для прослуховування на всіх диджитальных майданчиках.

Нагадаємо, раніше Настя зробила особисте зізнання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Настя Каменських премьера
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
РНБО підготує рішення по Донбасу
РБК-Українаінформаційне агентство РНБО підготує рішення по Донбасу