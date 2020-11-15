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Вигляд ззаду: напівгола 15-річна Маша Полякова демонструє шикарну фігуру в одному бікіні

Новость на русском → Неділя 15 листопада 2020 13:49
Вигляд ззаду: напівгола 15-річна Маша Полякова демонструє шикарну фігуру в одному бікіні Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova/)
Автор: Lite

Дівчина позує у відвертих позах

Оля Полякова радує український шоу-бізнес своїми хітами і, звичайно, донькою Машею. Дівчина, схоже, від зіркової мами відставати не збирається. Принаймні, в модельній кар'єрі: поки що Маша "тренується" на професійних зйомках, якими з радістю ділиться в мережі. А ще вона не проти порадувати аматорськими відвертими знімках, які просто обожнюють її фоловерів.

На цей раз Маша, напевно, вирішила зігріти своїх мерзнучих в листопадовій Україні фанатів гарячими фото в одному бікіні. В Instagram фото Полякової пішли на ура, правда, шанувальники трохи стурбовані, що скаже на них мама - Оля Полякова.

Вигляд ззаду: напівгола 15-річна Маша Полякова демонструє шикарну фігуру в одному бікініВигляд ззаду: напівгола 15-річна Маша Полякова демонструє шикарну фігуру в одному бікініМаша Полякова блиснула красою (фото: instagram.com/mashapolyakova/)

"Вам подобаються холоду або ви віддаєте перевагу спекотне літо?", - запитала, як би між іншим, Маша у своїх шанувальників.

"Видно, чия доця", "Мама лаятися буде", "Красуня, ти чюдо, Машенька, будь завжди такою кльовою дівчиною і не слухай всіх що хто говорити, вони заздрять, а я восхіщяюся твоєю красою" (дослівно), - написали фоловери, підтримавши свою улюбленицю.

Нагадаємо, Оля Полякова не так давно опинилася в центрі скандалу після концерту в Дубаї, де Філіп Кіркоров, який теж виступав на заході, назвав їх спільний виступ возз'єднанням України і Росії.

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