Відео дня: Даша Астаф’єва засвітила груди на зйомках новорічного шоу

Даша Астаф’єва знову засвітила груди, та цього разу момент потрапив на відео. Пікантний епізод стався під час зйомок святкового шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна".

Так, на сцені "Крейзі-Караоке" з ведучим Володимиром Остапчуком чарівна співачка, модель та акторка з’явилась у досить відвертому вбранні – чорному міні-комбінезоні з баскою та блискучим корсетом з глибоким декольте.

Руки Астаф’євої покривали чорні рукавички. Щодо взуття, зірка обрала блискучі чоботи-ботфорти на колготки у велику сітку. Доповнили образ кучеряве волосся, яскравий макіяж з червоною помадою та прозорі окуляри.

Даша Астаф’єва у шоу "Крейзі-Караоке"

Та під час виступу на Дашу чекав сюрприз. Артистка мала виконати пісню з пропущеними словами на ввімкненій біговій доріжці, побачивши яку зірка Playboy відразу зазначила, що була не готова до такого повороту подій, інакше б одягла білизну.

Проте співачка все ж вийшла на сцену та почала виконувати номер, під час чого стався невеличкий конфуз – захопившись виступом, Даша засвітила свої принади.

Даша Астаф’єва засвітила груди під час зйомок новорічного шоу

Та саму артистку засмутив лише той факт, що пісня "Разговор со счастьем" з фільму "Иван Васильевич меняет профессию" виявилась їй не знайомою.

"Хочу зазначити, що я цю пісню взагалі не знаю. Мені сказали, що будуть конкурси караоке, я й подумала, може йдеться про мої композиції", – зізналась Астаф’єва.

Додамо, що повний виступ красуні глядачі побачать 31 грудня о 20:00 у грандіозному шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна", ведучими якого стануть Оля Полякова і Володимир Остапчук. Також українців порадують Настя Каменських, Олег Винник, MONATIK, Вєрка Сердючка, DOROFEEVA, Наталя Могилевська, DZIDZIO та багато інших зірок.

Раніше Юлія Саніна під час зйомок у новорічному шоу продемонструвала вбрання, яке символізує 2020 рік.