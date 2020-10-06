Віка з "НеАнгелів" заінтригувала кумедними відпускними фото з чоловіком

Співачка відпочиває в Туреччині з таємничим чоловіком

Вікторія Смеюха з групи "НеАнгели" за прикладом своєї колеги Слави теж вирушила на відпочинок - правда, на відміну від Камінської, не в Єгипет, а в Туреччину. Артистка насолоджується теплим ласкавим морем і сонцем в Кемері, принагідно демонструючи фігуру у яскравих купальниках.

Проте найбільше користувачів мережі зацікавив чоловік, який з'являється на знімках з Вікою. Так, дівчина виклала в Instagram кумедний пляжний кадр,

На фото співачка йде по кромці прибою в білому купальнику, тримаючи в руці келих з коктейлем. Іншою рукою вона нібито утримує за шию чоловіка в плавках і з трояндою в руці, який завмер у стрибку в її бік.

"Дотримуйте дистанцію, чоловіче!" - підписала веселий кадр Вікторія, супроводивши його хештегом #романтика, #конфетнобукетный, #поговоримподушам і #счастьеесть.

В офіційному акаунті "НеАнгелів" з'явилося ще одне фото Смеюхи з хлопцем, на якому вона знову-таки тримає його за шию.

"Зловили щастя - тримайте і не відпускайте", - йдеться у підписі.

А кілька днів тому Смеюха показала, як молодий чоловік зробив трюк під час відпочинку - сальто в повітрі на задньому плані, поки вона позувала на доріжці в шортах і майці.

"Щастя іноді так несподівано летить прямо в твою сторону і звалюється, що не встигаєш відскочити в сторону", - зазначила співачка.

Вікторія Смеюха з НеАнгелів відпочиває в Туцрии з таємничим чоловіком (фото: instagram.com/vikanablack)

Шанувальники оцінили яскраві кадри і фігуру Вікторії і засипали її захопленими коментарями.

Фото шик

Шикарна фоточка

Це він побачив золоту рибку

Вау, бомбическое фото

Що за стрибунець

Дивовижне фото. Так піймали ракурс добре

Неймовірне фото, ніколи такого не бачила

Класна фотка

Дуже гарне фото!

Ось це хватка!

Неймовірно круте фото!!!

Дівчина Електронік!!! Хо-хо!!!

Віка! Богиня!!!

Ракета

Нагадаємо, раніше Віка з НеАнгелів розбурхала пружною п'ятою точкою і видовищними трюками в бікіні.