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Віка з "НеАнгелів" заінтригувала кумедними відпускними фото з чоловіком

Новость на русском → Вівторок 06 жовтня 2020 11:32
Віка з "НеАнгелів" заінтригувала кумедними відпускними фото з чоловіком Вікторія Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)
Автор: Марина Настевич

Співачка відпочиває в Туреччині з таємничим чоловіком

Вікторія Смеюха з групи "НеАнгели" за прикладом своєї колеги Слави теж вирушила на відпочинок - правда, на відміну від Камінської, не в Єгипет, а в Туреччину. Артистка насолоджується теплим ласкавим морем і сонцем в Кемері, принагідно демонструючи фігуру у яскравих купальниках.

Проте найбільше користувачів мережі зацікавив чоловік, який з'являється на знімках з Вікою. Так, дівчина виклала в Instagram кумедний пляжний кадр,

На фото співачка йде по кромці прибою в білому купальнику, тримаючи в руці келих з коктейлем. Іншою рукою вона нібито утримує за шию чоловіка в плавках і з трояндою в руці, який завмер у стрибку в її бік.

Віка з &quot;НеАнгелів&quot; заінтригувала кумедними відпускними фото з чоловіком

"Дотримуйте дистанцію, чоловіче!" - підписала веселий кадр Вікторія, супроводивши його хештегом #романтика, #конфетнобукетный, #поговоримподушам і #счастьеесть.

В офіційному акаунті "НеАнгелів" з'явилося ще одне фото Смеюхи з хлопцем, на якому вона знову-таки тримає його за шию.

"Зловили щастя - тримайте і не відпускайте", - йдеться у підписі.

Віка з &quot;НеАнгелів&quot; заінтригувала кумедними відпускними фото з чоловіком

А кілька днів тому Смеюха показала, як молодий чоловік зробив трюк під час відпочинку - сальто в повітрі на задньому плані, поки вона позувала на доріжці в шортах і майці.

"Щастя іноді так несподівано летить прямо в твою сторону і звалюється, що не встигаєш відскочити в сторону", - зазначила співачка.

Віка з &quot;НеАнгелів&quot; заінтригувала кумедними відпускними фото з чоловіком

Вікторія Смеюха з НеАнгелів відпочиває в Туцрии з таємничим чоловіком (фото: instagram.com/vikanablack)

Шанувальники оцінили яскраві кадри і фігуру Вікторії і засипали її захопленими коментарями.

  • Фото шик
  • Шикарна фоточка
  • Це він побачив золоту рибку
  • Вау, бомбическое фото
  • Що за стрибунець
  • Дивовижне фото. Так піймали ракурс добре
  • Неймовірне фото, ніколи такого не бачила
  • Класна фотка
  • Дуже гарне фото!
  • Ось це хватка!
  • Неймовірно круте фото!!!
  • Дівчина Електронік!!! Хо-хо!!!
  • Віка! Богиня!!!
  • Ракета

Нагадаємо, раніше Віка з НеАнгелів розбурхала пружною п'ятою точкою і видовищними трюками в бікіні.

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