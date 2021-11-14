Віктор Павлік зворушив ніжним фото з синочком: "твої маленькі рученята"

55-річний український співак Віктор Павлік насолоджується часом з крихіткою сином, якого йому народила молода дружина Катерина Реп'яхоова. Артист поділився зворушливим кадром з дитиною.

Милий знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На чорно-білому фото відображено обличчя маленького Міші, а також рука його зоряного тата, за яку малюк міцно вхопився.

"Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата..." - підписав трепетний знімок Павлік.

Віктор Павлік показав, як синочок міцно тримає його за руку (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Користувачі мережі залишили розчулені коментарі під фото.

Які ви милі. Щастя і здоров'я вам і вашій родині.

Красунчик!!!

Чудове маля

Класно!

Це так мило!

Однак не обійшлося і без хейтерів, які згадали про колишніх дружин артиста.

Мда я дивуюся, а свою жінку бувшу вам не шкода, ні? Все життя був бабніком, смішно те, що у таких людей щей потім все добре складається....кошмар, співчуваю вашим бувшим жінкам

Нагадаємо, що рік тому Віктор втратив їх з колишньою, третьою дружиною спільного сина Павла – молодий хлопець помер від онкології. Співака неодноразово дорікали в тому, що він кинув сім'ю з хворою дитиною заради нинішньої, четвертої дружини і за сумісництвом концертного директора.