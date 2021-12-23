Стало відомо, як проведуть Різдво Віктор Павлік, Ольга Сумська та інші українські зірки

Різдво в Карпатах – добра традиція для багатьох зірок українського шоу-бізнесу. Об'єднує любителів зимових гулянь фестиваль Winter Romantik Fest в Яремче, який проходить в Romantik Spa Hotel вже десятий рік поспіль.

Цього року в Карпати прибуває справжній зоряний десант: співаки Олег Собчук, Віктор Павлік та Арсен Мірзоян, співачки Тоня Матвієнко та Наталія Бучинська, актриса Ольга Сумська та актор Віталій Борисюк, телеведучі Руслан Сенічкін та Людмила Барбір.

Кілька днів фестивалю включають в себе традиційні різдвяні гуляння і приготування святкових страв, а також концерти від зіркових гостей.

Багато українських зірок святкуватимуть Різдво в Карпатах (фото: Winter Romantik Fest)

За роки проведення фестивалю Winter Romantik Fest його учасники приготували 800 літрів куті та понад 12000 вареників.

Встановили рекорд на найдовшу гуцульську ковбаску - 27 метрів.

Разом заспівали духовний гімн України "Боже великий, єдиний, нам Україну бережи" на музику Миколи Лисенка.

Навчилися майструвати справжню різдвяну зірку, а також прослухали і вивчили понад 100 колядок.

Українські зірки в Яремче (фвід: Winter Romantik Fest)

Цього року також нудьгувати не доведеться. На Святий вечір запланований конкурс на кращу кутю від зіркових учасників фестивалю за старовинними рецептами, якого оберуть гості фестивалю. А також на кращий костюм.

Вбрання і ексклюзивні прикраси знаменитості замовляють завчасно у кращих дизайнерів, так що завдання буде не з легких. До слова, серед гостей, одягнених в національному стилі, буде розіграний цінний приз.

Фестиваль готує багато сюрпризів (фото: Winter Romantik Fest)

Що стосується концертної частини, на гостей чекає великий сюрприз.

"Ми відкриваємо комфортний концертний хол ROMANTIK на 1000 персон, де і будуть проходити всі фестивальні події. Нарешті зможемо насолодитися дією на сцені, хорошим звуком і піснями наших артистів в новому концертному залі. Він спроектований так, що при необхідності поєднується з патіо або навіть з літнім майданчиком", – поділився засновник фестивалю і власник Romantik Spa Hotel Іван Гаврон.

До слова, на Різдво в цьому холі вже заплановано дев'ять музичних вечорів.