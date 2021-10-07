Віктор Павлік відвіз дружину та новонародженого сина до Туреччини: перші враження та фото

55-річний український артист Віктор Павлік разом з 27-річною дружиною Катериною Репяховою вперше вирушили за кордон з новонародженим сином Михайлом, чиє обличчя вони нещодавно показали публіці . Разом з 3,5 місячним малюком вони відпочивають в розкішному готелі в Туреччині.

Першими враженнями і фото від дороги і відпочинку з дитиною дружина співака поділилася в своєму Instagram.

За словами Каті, переліт пройшов непросто - маленький Міша не спав, і їм з Віктором довелося по черзі носити його на руках по проходу. Лише перед самою посадкою малюк заснув на 20 хвилин.

Також молода мама показала дорогу до готелю, де синочок також не став спати.

Після чого пішли вже кадри з готелю - Репяхова показала Мишко в їх номері і кілька знімків на вулиці.

На відпочинку пара теж зіткнулася з проблемами - спочатку дитина довго не могла заснути через перезбудження, в результаті чого батьки теж не спали і були моторошно втомлені.

Катерина Репяхова показала перші кадри з відпочинку в Туреччині з маленьким сином Мішею і поскаржилася на труднощі (instagram.com/repyahovakate)

Пізніше графік трохи налагодився, проте Міша не спить і кричить в колясці, що привертає до зіркових батьків ще більше уваги і не дає їм спокійно поїсти або відпочити. Про все це втомлена Катя розповіла у відео у своїх Instastories.

Дівчина поскаржилася, що не знає, що робити, її вже нічого не радує і хочеться плакати.