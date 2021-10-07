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Віктор Павлік відвіз дружину та новонародженого сина до Туреччини: перші враження та фото

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Белек, Туреччина, Четвер 07 жовтня 2021 09:37
Віктор Павлік відвіз дружину та новонародженого сина до Туреччини: перші враження та фото Катерина Репяхова та Віктор Павлік з сином (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Марина Настевич

55-річний український артист Віктор Павлік разом з 27-річною дружиною Катериною Репяховою вперше вирушили за кордон з новонародженим сином Михайлом, чиє обличчя вони нещодавно показали публіці. Разом з 3,5 місячним малюком вони відпочивають в розкішному готелі в Туреччині.

Першими враженнями і фото від дороги і відпочинку з дитиною дружина співака поділилася в своєму Instagram.

За словами Каті, переліт пройшов непросто - маленький Міша не спав, і їм з Віктором довелося по черзі носити його на руках по проходу. Лише перед самою посадкою малюк заснув на 20 хвилин.

Віктор Павлік відвіз дружину та новонародженого сина до Туреччини: перші враження та фото

Також молода мама показала дорогу до готелю, де синочок також не став спати.

Після чого пішли вже кадри з готелю - Репяхова показала Мишко в їх номері і кілька знімків на вулиці.

Віктор Павлік відвіз дружину та новонародженого сина до Туреччини: перші враження та фотоВіктор Павлік відвіз дружину та новонародженого сина до Туреччини: перші враження та фотоВіктор Павлік відвіз дружину та новонародженого сина до Туреччини: перші враження та фото

На відпочинку пара теж зіткнулася з проблемами - спочатку дитина довго не могла заснути через перезбудження, в результаті чого батьки теж не спали і були моторошно втомлені.

Віктор Павлік відвіз дружину та новонародженого сина до Туреччини: перші враження та фото

Катерина Репяхова показала перші кадри з відпочинку в Туреччині з маленьким сином Мішею і поскаржилася на труднощі (instagram.com/repyahovakate)

Пізніше графік трохи налагодився, проте Міша не спить і кричить в колясці, що привертає до зіркових батьків ще більше уваги і не дає їм спокійно поїсти або відпочити. Про все це втомлена Катя розповіла у відео у своїх Instastories.

Дівчина поскаржилася, що не знає, що робити, її вже нічого не радує і хочеться плакати.

Нагадаємо, раніше дружина Павлика засвітила фігуру в купальнику і розсекретила знакову подію в житті.

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