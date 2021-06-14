Вікторія Бекхем поділилася спокусливим архівним фото в мікрошортах: гаряче!

Одягнена вона в білі міні-шорти і червоний топ з принтом. Доповнюють картину великі сонцезахисні окуляри в пів-обличчя (родзинка більшості луків Вікторії часів молодості), а також годинник. Таке вбрання відмінно підкреслило струнку фігуру британської ікони стилю, яка залишається незмінною досі. На знімку вона постала з дітьми.

Вікторія Бекхем в молодості (фото: скрін instagram.com/victoriabeckham)

"У спекотний сонячний день в Лондоні сьогодні дивимося футбол. Ну не зовсім, але хлопчики і Девід дивляться. Хотіла внести свій внесок, тому вирішила поділитися", - написала Вікторія на кадрі, який запостила в сторіз.