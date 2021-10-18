Винник показав новий кліп, який сам же і зрежисерував (відео)

Віктор Винник і його гурт МЕРІ презентували нове відео на пісню "Тільки не треба" з альбому "Снайпери-Амури".

Робота цікава зокрема і тим, що режисером цього разу виступив сам Винник. Однак це вже не перший такий досвід, адже свого часу співак займався зйомками кліпу на хіт "Сестра".

Сюжет кліпу "Тільки не треба" доволі простий: головна героїня прямує на концерт до Віктора і компанії, але врешті-решт не встигає і залишається ні з чим.

Винник каже, що ця пісня про надто самовпевнених дівчат, які вважають, що земля обертається навколо них. Але часто результатом такої поведінки стає банальне розчарування.

За настроєм пісня і відео нагадують перші кліпи МЕРІ, які свого часу принесли артистам впізнаваність та популярність.

Віктор вважає, що в такі непрості часи, які ми зараз переживаємо, "слухачам не зашкодить трохи легкої і безтурботної, проте дуже драйвової і танцювальної музики".