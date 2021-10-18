ru ua
Пн, 18 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Винник показав новий кліп, який сам же і зрежисерував (відео)

Новость на русском →
Львів, Понеділок 18 жовтня 2021 19:23
Винник показав новий кліп, який сам же і зрежисерував (відео) Кадр з відео на пісню "Тільки не треба"
Автор: Lite

Віктор Винник і його гурт МЕРІ презентували нове відео на пісню "Тільки не треба" з альбому "Снайпери-Амури".

Робота цікава зокрема і тим, що режисером цього разу виступив сам Винник. Однак це вже не перший такий досвід, адже свого часу співак займався зйомками кліпу на хіт "Сестра".

Сюжет кліпу "Тільки не треба" доволі простий: головна героїня прямує на концерт до Віктора і компанії, але врешті-решт не встигає і залишається ні з чим.

Винник каже, що ця пісня про надто самовпевнених дівчат, які вважають, що земля обертається навколо них. Але часто результатом такої поведінки стає банальне розчарування.

За настроєм пісня і відео нагадують перші кліпи МЕРІ, які свого часу принесли артистам впізнаваність та популярність.

Віктор вважає, що в такі непрості часи, які ми зараз переживаємо, "слухачам не зашкодить трохи легкої і безтурботної, проте дуже драйвової і танцювальної музики".

Раніше Віктор Винник і МЕРІ відзняли кліп на відомий шлягер 20-х років.

Також читайте про те, як українська пісня запустила новий тренд у ТікТок та очолила чарти у кількох країнах.

Читайте LITE в Google News
Новини шоу-бізнесу
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну прийде потепління: синоптики назвали точну дату
В Україну прийде потепління: синоптики назвали точну дату