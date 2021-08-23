Віртуоз Хмара з екстримом зіграв на роялі посеред скель в Йорданії: "дивом вдалося утримати"

Композитор на честь 30-ї річниці Незалежності України за програмою МЗС привіз до Йорданії величезний 30-метровий синьо-жовтий національний прапор і зіграв український гімн у стародавньому місті Петра. Євген настільки був вражений побаченим, що порівняв побачені пейзажі з Марсом.

"Поки ми їхали на джипах по пустелі, нам здавалося, що ми першовідкривачі Марса. Щоб розгорнути прапор України над стародавнім дивом світу, нам довелося подолати пустелю, яка займає 90% Йорданії, а також спеку в 50 градусів. Воно того варте", - зізнався захоплений піаніст.

Після офіційних заходів, Євген поїхав прямо до йорданських скель, щоб зіграти авторську композицію Transcendence. Але номер ледь не опинилося під загрозою зриву, адже рояль музиканта довелося везти на величезних джипах по важкопрохідній місцевості - через пустелю і обриви. Євген розповів, що сталося з інструментом по дорозі до потрібної локації.

"Коли рояль вже був на місці, він мало не злетів з обриву через сильний вітер. Але нам дивом вдалося його утримати, і все закінчилося благополучно", — заспокоїв піаніст.

Євген показав вражаючий бекстейдж в Йорданії (фото: прес-служба)

Фрагмент виступу Хмари вже встигли оцінити користувачі мережі. Вони залишилися в повному захваті. "Неймовірно красиво. Ви - талант!", "Ех як же круто! Фантастика!", "Євген, вашу музику завжди приємно слухати. Ви дійсно музикант з великої літери", "На це можна дивитися вічно. Фантастично, яку красу ви передаєте", - писали заворожені юзери під тізером на YouTube.