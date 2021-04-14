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Влад Яма з'явився в сукні і з яскравим макіяжем: син в шоці

Новость на русском → Київ, Середа 14 квітня 2021 11:38
Влад Яма з'явився в сукні і з яскравим макіяжем: син в шоці Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Lite

Український хореограф і суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма взяв участь у шоу "Ліпсінк баттл" і приміряв дуже несподіваний образ, який дещо шокував його маленького сина Леона. Він перевтілився в Джамалу і з'явився на сцені в жіночому платті і з яскравим макіяжем.

Знімками з закулісся шоу Яма поділився на своїй сторінці в Instagram.

Так, Влад приміряв чорне плаття міді з білим коміром, до якого додав чорні колготки і малинові черевики на підборах, а на голову пов'язав тюрбан білого кольору.

В якості прикрас хореграф вибрав великі "пухнасті" сережки, а на обличчі у нього яскравий макіяж. Чорна підводка, густо нафарбовані вії і яскраво-рожева помада дуже цікаво виглядають з бородою Ями.

Влад Яма з'явився в сукні і з яскравим макіяжем: син в шоці

Зазначимо, що підтримати Влада на шоу прийшла його сім'я - дружина Ліліана і 5-річний син Леон, яких показали кілька разів під час виступу тата і чоловіка. І якщо Ліліана явно веселилася і навіть підтанцьовувала, то малюк явно був приголомшений і трохи шокований тим, що відбувається, що можна побачити по його обличчю.

Яма зробив спільне фото з коханою і синочком за лаштунками, і там у хлопчика теж дещо розгублений вигляд.

Влад Яма з'явився в сукні і з яскравим макіяжем: син в шоціВлад Яма з'явився в сукні і з яскравим макіяжем: син в шоці

"Така в татка робота... Кохана @liliya_yama , дякую за підтримку і розуміння! А синок вже все забув... сподіваюсь", - прокоментував артист.

Влад Яма з'явився в сукні і з яскравим макіяжем: син в шоціВлад Яма з'явився в сукні і з яскравим макіяжем: син в шоці

Влад Яма постав в образі Джамали в сукні і з яскравим макіяжем на обличчі (фото: instagram.com/vladyama_official)

Підписники Влада оцінили його яскраве перевтілення і залишили багато захоплених і жартівливих коментарів.

  • Малий Яма в шоці
  • Ой, яка гарна дівчина
  • Гаряча штучка
  • Класний макіяж
  • Просто шикарний!
  • А що, дуже симпатична дамочка
  • Цукерочка
  • Це просто пожежа
  • Божественна красуня!
  • Блін, ну очі красиві в будь-якому образі. Навіть якщо нафарбовані
  • Джамала ще ніколи не виглядала так мужньо, як на цих фото
  • Особливо пікантно виглядає яскравий колір помади на тлі вусів і бороди, красень
  • Солоденька краля
  • Кончіта Вурст нервово курить. Владислава Яма, ти приголомшлива!

Нагадаємо, що раніше Ліліана розкрила сім інсайтів про життя і стосунки з чоловіком Владом Ямою.

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