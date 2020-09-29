Влад Яма прокоментував скандальний ефір "Танців з зірками": пристрасті не вщухають
Влад Яма висловився про останній ефір "Танців з зірками" від 27 вересня
Влад Яма висловився про п'ятий ефір "Танців з зірками" від 27 вересня, який залишили Арам Арзуманян і Тоня Руденко. Виліт сильної пари засудили в мережі, але Яма каже, що "глядачі самі зробили свій вибір".
І хоча Яма поставив парі за енергійний джайв невисоку оцінку - всього 7 балів з 10, він вважає, що Арам і Тоня були гідні продовжити свій шлях на проекті. Про це Влад написав на своїй сторінці в Instagram.
"На цей раз лідери змінилися, але відчуваю, що не востаннє. Чи вважаю я, що Арам і Тоня були гідними продовжити свій шлях - так. Але глядачі зробили свій вибір. Пристрасті не вщухають..." - підбив підсумки п'ятого ефіру Влад Яма.
Нагадаємо, що в наступному, шостому ефірі виступ продовжать 10 пар:
- Юлія Саніна і Діма Жук,
- Сергій Мельник і Аделіна Делі,
- Надія Мейхер і Кирило Васюк,
- Санта Дімопулос і Макс Леонов,
- Ольга Фреймут та Ілля Падзина,
- Сергій Танчинець і Яна Цибульська,
- Тарас Цимбалюк та Яна Заєць,
- Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко,
- Позитив і Юлія Сахневич,
- Олег Винник та Олена Шоптенко.
В останніх діагностували коронавірус, тому в п'ятому ефірі вони не брали участь.
Турнірна таблиця п'ятого ефіру "Танців з зірками" (фото: instagram.com/tanci1plus1)
Зазначимо, що п'ятий ефір "Танців з зірками" видався досить скандальним.
Виліт Арама Арзуманяна і Тоні Руденко розкритикували в мережі, адже пара не була найслабшою, і Арам дуже просунувся і досяг успіхів у танцювальній майстерності.
Дарину Петрожицьку розкритикували за невдалий стриптиз, назвавши його конвульсіями. А Катерина Кухар так розпікала Петрожицьку, що приписала Ніколь Кідман участь у фільмі "Дев'ять з половиною тижнів".
Крім того, Кухар знову посварилася з Фреймут, остання порадила нестриманій судді "відрізати язичок".