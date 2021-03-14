Влад Яма розповів про проблеми з українською поліцією: зверху заплатили

Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном не так давно прилетіли з зимової відпустки у США , після якої у них накопичилася маса вражень. Наприклад, пара встигла покататися на люксовому спорткарі, а також відзначити день народження дружини хореографа.

В інтерв'ю Каті Осадчій, яке з'явилося на YouTube-каналу " Світське життя ", Влад розповів, що дружина увійшла у смак і не на жарт розігналася, сидячи за кермом Lamborghini. Чоловік і син зупинили азартну Ліліану, а також вона згадувала про величезні штрафи за порушення.

"У неї спортивний характер і вона класно кермує насправді. Я їй довіряю", - запевнив Влад.

Він згадав про неприємний інцидент, пов'язаний з порушеннями правил. Так, у хореографа евакуювали авто під час презентації проекту Маскарад.

"Поліцейські запропонували приїхати до них, познайомитися і заплатити на один штраф менше. Я приїхав, зробив фотосесію з дівчатками, підписав плакати. Приїхали за машиною – її не віддають. Виявилося, що штраф не закрили. Крім фотосесії, ми ще й заплатили зверху", – поскаржився Влад.

Влад розповів про невдалий досвід спілкування з поліцією

Під час відпустки в США Ліліана відсвяткувала день народження і зізналася, чим її порадував чоловік.

"Кожен рік Влад робить мені сюрприз на день народження. У цьому році він довго мене віз, ми приїхали до якогось будинку. Я думала, що ми купили будинок, здивувалася. Виявилося, що будинок стояв біля каналу, і там стояли великі водні мотоцикли. Ми майже виїхали в океан. Леон був з нами, і він був у захваті", - розповіла дружина Влада.

Влад і Ліліана весело відзначив день народження в США (фото: instagram.com/vladyama_official)

Потім пара на добу з'їздила в Мексику, де їм вдалося побути наодинці. "На один день ми полетіли в Мексику, і вперше за 5 років залишилися наодинці. Леон був з хрещеним. Це було майже, як побувати на Марсі", - поділився враженнями суддя Танців з зірками.

Нагадаємо, що раніше Влад Яма заговорив про зміну професії і бажання залишитися в США.