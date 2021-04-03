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Влад Яма зробив зізнання про розставання з коханою: був глухий кут

Новость на русском → Субота 03 квітня 2021 10:02
Влад Яма зробив зізнання про розставання з коханою: був глухий кут Влад Яма з дружиною Ліліаною (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Lite

Влад Яма і його дружина Ліліана виглядають щасливою парою і виховують 4-річного сина Леона, якого ретельно і довго ховали від публіки і лише нещодавно показали обличчя хлопчика. Виявилося, що зіркова сім'я мало не розпалася – пара пройшла через кризу, яка могла закінчитися розлученням.

Подробицями особистого життя хореограф поділився у програмі "ЖВЛ".

Суддя "Танців з зірками" раптово зізнався, що став ініціатором розлучення зі своєю майбутньою дружиною Ліліаною. Це сталося через два роки після знайомства пари.

У той непростий період у пари накопичилося величезна кількість претензій і невдоволення, з'явилося непорозуміння і ревнощі.

"Був певний глухий кут, треба було рухатися далі, а разом не виходило", – згадує Ліліана.

Тоді закохані вирішили поставити відносини на паузу - дівчина поїхала працювати за кордон, а Влад два місяці насолоджувався холостяцьким життям, але зрозумів, що страшно тужить за коханою і вирішив повернути її.

Влад Яма зробив зізнання про розставання з коханою: був глухий кут

Влад і Ліліана мало не розлучилися назавжди після дворічного роману (фото: instagram.com/vladyama_official)

За порадою Ямі довелося звернутися до майбутньої тещі, а потім він вирішив діяти і зателефонував коханій. Дівчина відповіла тільки з третього-четвертого дзвінка.

"Дійшло до того, що я міг їхати в авто, згадати Лілію, поплакати на світлофорі і їхати далі. Я думав: "Мабуть, це неправильно", – описує свій стан суддя "Танців з зірками".

Через два місяці Влад і Ліліана відновили відносини, а через п'ять років після цього хореограф зробив обраниці пропозицію.

Пара зв'язала себе узами шлюбу в 2014 році після семирічного роману.

Нагадаємо, що раніше Ліліана розкрила сім інсайтів про життя і стосунки із зіркою.

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