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Влад Яма з дружиною і сином влаштували танці з дельфінами: "категорично раджу"

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Одеса, Четвер 23 вересня 2021 16:31
Влад Яма з дружиною і сином влаштували танці з дельфінами: "категорично раджу" Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Марина Настевич

Влад Яма з дружиною Ліліаною, які нещодавно відсвяткували 7-у річницю шлюбу, влаштували для сина Леона, та й для себе теж, веселу пригоду - під час перебування в Одесі вони сходили на шоу здельфінами, після чого поплавали і попустували з розумними тваринами.

Яскравими фото і відео хореограф поділився на своїй сторінці в Instagram.

На знімках всі троє як разом, так і окремо позували у воді разом з дельфінами. При цьому Влад, Ліліана і Леон одягнені в спеціальні гідрокостюми і виглядають дуже щасливими.

Також суддя "Танців з зірками" виклав кілька відео і поділився своїми емоціями.

Влад Яма з дружиною і сином влаштували танці з дельфінами: &quot;категорично раджу&quot;

"У сина особлива любов до дельфінів, тому як тільки ми в Одесі - обов'язково дельфінарій. Але цього разу ми пішли ще далі - плавання, фотосесія і ... танці!.. Правильно, з дельфінами!.. Шоу тут - окрема історія. Ми багато де бували, в тому числі і за океаном, але такої складності трюки бачили тільки тут. Цього разу пішли на виставу ніби як заради Леона, але знову самі пищали від захвату, як діти", - розповів Яма.

Влад Яма з дружиною і сином влаштували танці з дельфінами: &quot;категорично раджу&quot;Влад Яма з дружиною і сином влаштували танці з дельфінами: &quot;категорично раджу&quot;
Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном поплавали з дельфінами в Одесі (фото: instagram.com/vladyama_official)

Спільне плавання та ігри з ними у воді також залишили незабутні враження на всю сім'ю.

"Дельфіни - це щось невимовне... стільки добра, грації, позитиву і пустощів в кожному русі... відчувається, що для них це одна велика гра. Всередині все розривається від щастя. Леон рахував хвилини до початку купання. Потім, правда, трохи замерз, ми погрілися в душі і ... повернулися!.. Тільки що запитав: "ми ж кожен день будемо плавати з дельфінами?" Категорично раджу випробувати це щастя на собі! Просто подивіться на наші емоції на фотках. До того ж, ми ще й потанцювали в парі", - поділився артист.

Він додав, що в тому одеському дельфінарії, де вони були, ссавці не були виловлені в море, а були врятовані від смерті, також дельфіни розмножуються вже на місці.

"До речі, в сусідньому басейні підростають малюки, які народилися тут же, в дельфінарії. Ну і, про всяк випадок: історія почалася з покупки дельфінів на аукціоні в Японії (забійна квота, призначена для продажу дельфінячого м'яса). Ніхто їх насильно не виловлював. Але дуже оточив загальною любов'ю", - поспішив пояснити Яма.

Багато підписників пораділи за зірку, проте знайшлося і чимало таких, які засудили Влада і закликали не рекламувати подібні "в'язниці для тварин".

  • Як же це здорово
  • Крутооооо!!! Гарного відпочинку та незабутніх вражень
  • Супер фотки вийшли!!!
  • На жаль, дельфіни в цьому дельфінарії були куплені з Японії. Їх відловили з дикого середовища, зломили волю, і зробили клоунами. Сподіваюся, ви більше не станете підтримувати бізнес на експлуатації дельфінів
  • Вам розповіли казку власники цього готелю! І дельфіни тут нещасні.
  • Шановний Влад, не рекламуйте ці в'язниці для тварин!
  • Будь-який дельфінарій - в'язниця для морських ссавців! Вам повинно бути соромно

Нагадаємо, що раніше з Владом Ямою трапилася неприємна історія після вечері в одному зі столичних ресторанів.

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