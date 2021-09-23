Влад Яма з дружиною і сином влаштували танці з дельфінами: "категорично раджу"

Влад Яма з дружиною Ліліаною, які нещодавно відсвяткували 7-у річницю шлюбу , влаштували для сина Леона, та й для себе теж, веселу пригоду - під час перебування в Одесі вони сходили на шоу здельфінами, після чого поплавали і попустували з розумними тваринами.

На знімках всі троє як разом, так і окремо позували у воді разом з дельфінами. При цьому Влад, Ліліана і Леон одягнені в спеціальні гідрокостюми і виглядають дуже щасливими.

Також суддя "Танців з зірками" виклав кілька відео і поділився своїми емоціями.

"У сина особлива любов до дельфінів, тому як тільки ми в Одесі - обов'язково дельфінарій. Але цього разу ми пішли ще далі - плавання, фотосесія і ... танці!.. Правильно, з дельфінами!.. Шоу тут - окрема історія. Ми багато де бували, в тому числі і за океаном, але такої складності трюки бачили тільки тут. Цього разу пішли на виставу ніби як заради Леона, але знову самі пищали від захвату, як діти", - розповів Яма.



Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном поплавали з дельфінами в Одесі (фото: instagram.com/vladyama_official)

Спільне плавання та ігри з ними у воді також залишили незабутні враження на всю сім'ю.

"Дельфіни - це щось невимовне... стільки добра, грації, позитиву і пустощів в кожному русі... відчувається, що для них це одна велика гра. Всередині все розривається від щастя. Леон рахував хвилини до початку купання. Потім, правда, трохи замерз, ми погрілися в душі і ... повернулися!.. Тільки що запитав: "ми ж кожен день будемо плавати з дельфінами?" Категорично раджу випробувати це щастя на собі! Просто подивіться на наші емоції на фотках. До того ж, ми ще й потанцювали в парі", - поділився артист.

Він додав, що в тому одеському дельфінарії, де вони були, ссавці не були виловлені в море, а були врятовані від смерті, також дельфіни розмножуються вже на місці.



"До речі, в сусідньому басейні підростають малюки, які народилися тут же, в дельфінарії. Ну і, про всяк випадок: історія почалася з покупки дельфінів на аукціоні в Японії (забійна квота, призначена для продажу дельфінячого м'яса). Ніхто їх насильно не виловлював. Але дуже оточив загальною любов'ю", - поспішив пояснити Яма.

Багато підписників пораділи за зірку, проте знайшлося і чимало таких, які засудили Влада і закликали не рекламувати подібні "в'язниці для тварин".