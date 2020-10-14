Володимир Дантес зважився на зізнання про свої зради: зірвало дах

Співак поділився одкровеннями

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва – одна з найбільш красивих і міцних пар українського шоу-бізнесу. Зіркова сім'я рік тому здійснила мрію – придбала приватний будинок і тепер потроху починає замислюватися про поповнення. Артист усіляко балує свою дружину, в тому числі і власноруч приготованими кулінарними шедеврами, обожнює її і вірний їй. Правда, Володимир зізнається, що не завжди був чесний зі своїми другими половинками і раніше зраджував дівчатам без докорів сумління.

Співак зазначає, що популярність і початок зіркової хвороби підштовхували його до постійних зрад, про що він чесно розповів у програмі "Ж F*CKTOR" на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

"Я позбувся невинності в 20 років. Через якийсь час я став популярним. Я був тоді в якихось стосунках, але у мене зірвало дах. Мені здавалося тоді, що я всім потрібен, всі хочуть мене. Я виняв тоді як свиня. Я займався бл*дством. Мені, напевно, чогось не вистачало", – зазначив Дантес.

Володимир Дантес зраджував своїм дівчатам до зустрічі з Надею Дорофєєвою (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Співак згадав, що не відчував докорів сумління після зрад. "Було взагалі пох*р. Я дуже несерйозно ставився до стосунків. Говорив одне, а робив – інше", – розговорився він.

Володимир спочатку приховував від Наді свої пригоди в попередніх стосунках – він боявся засмутити дівчину і втратити її довіру. Але зараз у пари немає секретів один від одного.

"Я завжди хотів показати себе краще, ніж я був насправді. Думав: якщо людина дізнається – мені довіри не буде. Але зараз в наших стосунках все настільки добре, що я можу це говорити, тому що розумію - мені довіряють, і я довіряю. На даний момент мені зрадити Наді – нереально", - зізнався щасливий Дантес.

Володимир Дантес був відвертим про зради

Нагадаємо, що раніше Володимир Дантес розкрив несподівану причину конфліктів з Надею Дорофєєвою.