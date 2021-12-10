Володимир Остапчук показав дружину без макіяжу, яка читає реп: смішне відео
Український телеведучий Володимир Остапчук повеселив шанувальників кумедним домашнім відео зі своєю дружиною, нотаріусом Христиною Горняк. Шоумен похвалився своїм умінням читати реп, а дружина спробувала повторити його виступ.
Що ж з цього вийшло, Остапчук показав на своїй сторінці в Instagram.
Так, на відео подружжя з'являється в домашньому одязі, а Христина також без макіяжу і з зав'язаним в хвіст волоссям.
Володимир досить швидко і впевнено читає реп англійською мовою, після чого його дружина намагається повторити ті ж фрази, проте швидко збивається. При цьому її чоловік весело сміється за кадром.
"Дружина повторює мій реп. Я в шоці", - підписав публікацію ведучий.
Шанувальники почали коментувати імпровізований реп-баттл зоряної пари.
- Кріс виділила головне, суть ясна
- Класні!
- Вова, ви переплюнули Емінем
- Феноменальна пам'ять у дружини
- Це найкращий реп, який я чула
- Яка вона мила, красива пара
- Головне сказала чиго і цього вистачить
- Це шедевр, Христина вогонь
- Заряд позитиву на ранок, дякую
- Це було сильно
- Дружина просто гангста. Крута
- Гарно виходить
- Ну, вона намагалася
- Крісті просто топ
- Джей Зі і Бейонсе
Раніше ми писали, що дружина Остапчука висловилася про протистоянні з його екс-дружиною.