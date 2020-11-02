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Володимир Остапчук показав подарунок, який підготував дружині до весілля

Новость на русском → Понеділок 02 листопада 2020 14:34
Володимир Остапчук показав подарунок, який підготував дружині до весілля Володимир і Христина Остапчуки (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Дмитрий Войналович

Володимир Остапчук зробив черговий подарунок своїй коханій

Володимир Остапчук показав зворушливе відео з весілля з Христиною Горняк і презентував авторську пісню "В фильмах Тарантино".

Лейтмотивом відео "В фильмах Тарантино" стала романтична love story пари. Прогулянки по нічному Києву, вечір в номері готелю і побачення на даху висотки - відео наповнене стильними і атмосферними кадрами з Володимиром і Христиною.

"Я написав пісню-подарунок Христині на наше весілля і не планував її афішувати. Але Христина виставила в сторіз уривок з неї, і її просто закидали запитаннями, що за пісня і де її скачати. Тому ми вирішили презентувати її, поділившись теплими і позитивними емоціями зі слухачами", - ділиться ведучий гіпер-шоу "Маска" на каналі "Україна".

Володимир Остапчук показав подарунок, який підготував дружині до весілля

Володимир і Христина Остапчуки (фото: Дмитро Тараненко)

"Я завжди знала, що Вова дуже талановитий, що він гарно співає, навіть коли просто ходить по квартирі і наспівує щось. Але, коли він заспівав мені "В фильмах Тарантино", пісню про нас і нашу любов, я була дуже зворушена. Зараз вона у мене на повторі, і навіть мої подружки її постійно слухають, скидають мені відео, як вони наспівують і танцюють під неї. Це дійсно чарівний подарунок, за який я дуже дякую тобі, Вова!" - розповідає Христина, яка після весілля зважилася на відверте зізнання.

Володимир Остапчук подарував кліп і пісню своїй коханій дружині Христині

Раніше ми писали, що дружина Остапчука натякнула на поповнення в сім'ї.

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