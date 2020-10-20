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Володимир Остапчук розповів, на якому місяці вагітності його дружина

Новость на русском → Вівторок 20 жовтня 2020 19:30
Володимир Остапчук розповів, на якому місяці вагітності його дружина Володимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk/)
Автор: Lite

Ведучий відповів на відверте запитання

Володимир Остапчук днями зіграв весілля зі своєю коханою Христиною, а зараз подружжя відпочивають у Туреччині у весільній подорожі.

Ведучий тримає шанувальників у курсі всього, що відбувається у нього в житті, і показує своєму Instagram буквально кожен крок, від планування пройшла вже весілля до земних речей, смачних страв у ресторані і видів з готелю. А ще – з радістю відповідає навіть на відверті запитання фоловерів.

Так, у своїх сторіс Володимир запропонував запитати у нього щось- і тут же отримав питання "Дружина вагітна?". Остапчук пожартував, показавши дружину біля басейну з напоєм в руках.

Володимир Остапчук розповів, на якому місяці вагітності його дружинаВолодимир Остапчук розповів, на якому місяці вагітності його дружинаВолодимир Остапчук подбав про дітей (instagram.com/vova_ostapchuk/)

"Так, на 12 місяці, малюк дуже любить апероль", - прокоментував провідний знімок. Також Володимир розповів шанувальникам, що не забуває і про дітей від попереднього шлюбу. На питання, чому діти не з ними, провідний запевнив, що вже подбав про їх відпочинку, в тому числі фінансово.

Нагадаємо, що Володимир расплакался на своїй другій весіллі, коли побачив дружину біля вівтаря. За словами ведучого, він і мріяти не міг про таке щастя.

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