Володимир Остапчук розповів, на якому місяці вагітності його дружина

Ведучий відповів на відверте запитання

Володимир Остапчук днями зіграв весілля зі своєю коханою Христиною, а зараз подружжя відпочивають у Туреччині у весільній подорожі.

Ведучий тримає шанувальників у курсі всього, що відбувається у нього в житті, і показує своєму Instagram буквально кожен крок, від планування пройшла вже весілля до земних речей, смачних страв у ресторані і видів з готелю. А ще – з радістю відповідає навіть на відверті запитання фоловерів.

Так, у своїх сторіс Володимир запропонував запитати у нього щось- і тут же отримав питання "Дружина вагітна?". Остапчук пожартував, показавши дружину біля басейну з напоєм в руках.

Володимир Остапчук подбав про дітей (instagram.com/vova_ostapchuk/)

"Так, на 12 місяці, малюк дуже любить апероль", - прокоментував провідний знімок. Також Володимир розповів шанувальникам, що не забуває і про дітей від попереднього шлюбу. На питання, чому діти не з ними, провідний запевнив, що вже подбав про їх відпочинку, в тому числі фінансово.

Нагадаємо, що Володимир расплакался на своїй другій весіллі, коли побачив дружину біля вівтаря. За словами ведучого, він і мріяти не міг про таке щастя.