Володимир Остапчук розповідає, як стати успішним: запишіть ці поради!

Володимир Остапчук вперше ділиться особистими секретами успіху ексклюзивно з читачами РБК-Україна

Володимир Остапчук – людина, яка не потребує представлення, адже практично кожного дня про нього з'являється все більше новин та обговорень у ЗМІ. І хоч кар’єру ведучого він розпочав понад 10 років тому, по-справжньому затребуваним Володимир став лише після ведення Євробачення 2017. А потім були праймтаймові телешоу та найгучніші премії і події країни. До їх числа у 2020 році долучилося і детективне шоу "Маска" на каналі "Україна".

Розголосу набуло не тільки професійне, а й особисте життя шоумена, яке продовжує обговорювати уся країна. І сьогодні ми не могли не розпитати Остапчука про його шлях до впізнаванності такого рівня. Ексклюзивно з читачами РБК-Україна телеведучий поділився порадами, які, на його думку, є важливими на шляху до успіху.

Робіть помилки

Ми всі помиляємось і це нормально. Просто ми звикли до того, що життя має бути суцільним святом і новорічним фільмом. Насправді, ми на американських гірках, де за тріумфом іде поразка. Прийміть цей факт і робіть роботу над помилками. Маленькі діти не навчились би ходити, якби після першого ж падіння вирішували: "Ну, значить це не моє".

Володимир Остапчук (фото з особистого архіву шоумена)

Дотримуйтесь "правила 10 тисяч годин"

Кажуть, що це саме той час, за який кожен може досконало опанувати ту чи іншу професію. В середньому це 3-4 роки щоденної праці. Що це значить? Що до своєї мети треба йти, і це шлях не одного дня чи року. Всі успішні історії – це роки роботи і спроб. Роки!

Мене протягом 4 років не брали в жодне шоу, постійно відмовляли. Але, коли я був готовий, я просто взяв і став ведучим Євробачення.

Забудьте про принцип "вчився в універі і досить"

Прийміть той факт, що потрібно постійно вдосконалюватись і вчитись – все життя. Ви ж у спортзал ходите постійно, і не буває такого: "Ну, вже натренувався, досить. Піду вже після 45 років".

Не бійтесь просити підтримку і зізнаватися у ваших страхах чи фейлах

Ваші близькі і рідні такі ж люди, і час від часу нам всім потрібні слова "ти зможеш", "я тобою пишаюсь", "ти – найкраща"...

Робіть інакше

Не так, як всі. Зараз це називають "хайп", але по суті це ваш спосіб і шанс виділитись і заявити світу – я крутий!

Люди, які досягли успіху в роботі, часто нещасні в житті. Тому зберігайте баланс

Робіть приємні вчинки. Тікайте від рутини на кілька днів. У Данії це називають "хюгге", у нас – "поїду на шашлики чи до мами".

Успіх не вимірюється виключно грошима чи кількістю лайків

Це, як не дивно, ваш стан маленької задоволеної дитини, коли вас люблять безумовно, коли ви захищені і постійно в передчутті свята. Якщо ви згадаєте цей стан і якнайдовше будете в ньому, вітаю – це і є ваш успіх!

Володимир Остапчук з дружиною Христиною Горняк (фото з особистого архіву шоумена / Олег Резніченко)

Раніше Остапчук назвав список місць, які вразили його в Україні.