Володимир Остапчук заінтригував новиною про дитину

Ведучий і шоумен Володимир Остапчук прокоментував чутки про поповнення в сім'ї.

"Це нормальна історія, коли молода сім'я хоче поповнення. Звичайно я хочу, щоб у нас з Христиною з'явилися маленькі Остапчуки", – зазначив ведучий шоу "Маска" в ефірі каналу "Україна".

Таким чином, цілком імовірно, що вже в наступному році Володимир і Христина стануть щасливими батьками.

Володимир Остапчук (фото: прес-служба каналу "Україна")

Нагадаємо, що 36-річний Володимир Остапчук та його обраниця, 34-річна Христина Горняк 15 жовтня офіційно стали чоловіком і дружиною. Під час весільної церемонії наречена змінила за день три вбрання, а наречений приготував для неї сюрприз – пісню у власному виконанні та виступ феєричної Вєрки Сердючки. Тепер у них на двох одне прізвище та великі плани, головним пунктом у яких значиться: бути щасливими!

В той же час не так давно екс-дружина популярного ведучого заявила, що він намагається відсудити у неї дітей (у Володимира та Олени Войченко є дочка Емілія і син Еван-Олександр). Сам же Остапчук спілкується з дітьми і підтримує з ними дружні й хороші відносини. Але про те, щоб "відсудити" їх у колишньої дружини мова на сьогоднішній день не йде.

Раніше ми писали, що теперішня дружина Остапчука потрапила в ДТП і ледь не стала жертвою шахрая.